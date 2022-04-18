我的太太蘇老師是一位很有才華的女性，在成功大學念書，畢業時成績全校第一名，人漂亮，被非正式的選為「校花」她還會演話劇多才多藝。當年遇國慶等慶典時，都會宣讀致三軍將士電文等，經常是蘇老師站在升旗台前朗讀。

我們結婚後她一直在學校教書，由初中、高中一直教到大學。經常是最受學生歡迎的老師。但是這位才女的光芒，始終未受到應有的注意，現在回想起來，應該與我有相當關係。

寫她的父親

2003年蘇老師寫了一個小冊子，名：「他永遠是我心中的偶像」是寫她的父親。她自己打字得整整齊齊。當時我看了，大概說了句：寫得很好，加油，繼續寫之類的話。之後我就一天到晚忙自己的，再沒有給她更多鼓勵了。

我退休後，偶爾又看到這本小冊，讀後，覺到她寫得真好，文字內容俱佳。我雖然前前後後寫了20多本書，沒有一本比得上她，想著想著，我難過極了。

失智後力不從心

為甚麼我這麼忽視了蘇老師。蘇老師是中文系的，文學底子厚，文筆佳，若能多給她一點鼓勵，她寫的書可能老早就超過我了。

現在她年紀大，已經失智了，雖尚輕微，但寫書已力不從心，不但很多事她記不起來了，握筆寫字已有困難。我本想鼓勵她說往事，我來記錄，亦不可得。此事，只有等待來生了，我真的非常後悔懊惱。蘇老師，我對不起妳！現在我將她這本小冊，錄一小段，請各位欣賞一下：

他永遠是我心中的偶像

我和弟弟蘇法顏的年齡只差17個月，我們是一起長大的，是最好的玩伴，可也是爭吵打架的好對手。大致說來，法顏是男孩，好動手；我是女孩，愛動口。多半是我先出言逗他、惹他，他則動怒出手打我。

真打起架來我當然不是對手，然而他的拳頭離我還遠得很時，我已經聲驚四鄰的哭叫起來。媽聞聲趕到，兩個人都得捱頓罵或者處罰，但只要媽一走開，後續的把戲又開鑼了，真正排難解紛的是爸爸。

他會坐下來聽我哭訴委屈，然後剖析這件事的是非曲直，教我判斷自己是對或錯。繼而說服我承認錯誤；自訂處罰；自己執行。如此一來耗時之長，常教媽不耐煩，反而說：好了、好了，今兒不罰了。爸爸可是不答應的，堅持非執行他剛跟我磨蹭了半天的處罰不可，於是我又哭起來，但我必定是輸家。

訓練我獨立思考

到執行完畢我自己決定的處罰，爸才又哄又疼的連連喊著：我的好女兒，同時把糖果、花生、香蕉等塞在我的手中。因而小時候總覺得媽媽兇，爸爸則不然，所以任何事都是先找他，有時甚至於求他不要告訴媽媽。媽常氣得跺腳說：「好啦，好啦，你是親爸爸，我是晚娘。」

爸常鼓勵我多問「為什麼」，卻從來沒有一本正經地坐下教我如何「講理」或「推理」，而是在日常生活中，幾乎都是在我和弟弟法顏吵了架，犯了錯，受了罰，眼淚婆娑之間，他一點一滴，一步步地訓練我思考、判斷；知錯、認錯、為自己判刑、又自己執法。

正確判斷是非對錯

我在無形之中、不著痕跡的學會自己推理、從而判斷是非正誤，找出一條該走的路，堅守著一個理字走下去。如今年過半百，我在人生的道路上沒有發生大錯，全得自爸的教導。雖然最初我推的全是歪理，幸而歪打正著，我終於學會了。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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