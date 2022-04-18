台灣民主太平洋聯盟4月17日舉辦「2022論壇–從馬關條約談兩岸新關係」，前副總統呂秀蓮在會中拋出「一個中華、兩岸統合」的想法，她認為歐盟、東南亞國協都可以統合，為何不能有中華邦聯，但同時也要關注小兩岸、大兩岸的問題，讓台灣成為中立國。

俄烏戰爭發生以來，儘管烏克蘭軍隊以游擊戰模式，粉碎俄軍兩週內踏平基輔的野心，但是戰爭讓烏克蘭人民生靈塗炭也讓全球怵目驚心，尤其是俄軍對烏克蘭人民殺紅眼，在俄軍佔領區烏克蘭城鎮到處見到曝屍街道的景象，讓人不忍卒睹。為此，前副總統呂秀蓮特別發起「和平台灣年」運動，期待大家超越黨派，一起討論如何保護台灣，也用台灣人最美的精神，用和平跟愛，讓兩岸不要走向兵戎相見的局面。

主張和平就是「投降主義」？

從民進黨重新執政以來，由於推出「抗中保台」之策，讓兩岸變成英國《經濟學人》眼中「全球最危險的地方」。雖然如此，但是綠營的政媒還是天天喊殺喊打，把主張和平的人都打成「投降主義」，完全不顧戰爭一起，戰場可能就在台灣，荼毒的是台灣人民，烏克蘭戰場他們只看到被毀滅的城市，卻矇著眼睛看不到受害的人民。

在這種情況下，曾經擔任過8年副總統，也是台灣民主化以來唯一擔任足足8年副總統的呂秀蓮，在沈寂一段時間之後，毅然站出來呼籲兩岸要和平，不要戰爭。這種悲天憫人的胸懷，相較於綠營主張抗中的「鬥士」，其實才是真正的勇者。綠營的「鬥士」是十足的「鬥牛士」，看到紅旗就加碼衝撞，但呂秀蓮的「和平台灣年」主張，才是維護台灣安全的真正「勇士」，所以她登高一呼，就引來綠營政媒不分青紅皂白的批鬥，讓人看清綠營政媒眼中只有權力，沒有人民。

呂秀蓮的「台灣和平年」運動，主要的主張與作法有下列幾項：

一、推動和平台灣年。呂秀蓮認為，為了避免戰爭、就要投資和平。但是，執政黨卻是一直叫大家要「抗中」，卻不說明怎樣「保台」，「抗中」容易，如何「保台」卻說不出口？她還說，許多民調中都顯示，台灣如果發生戰爭，期待美國會出兵保護台灣，這是不切實際的想法。所以她主張不要繼續抗中製造兩岸仇恨，要用最智慧、理性的方法改善兩岸關係，以確保兩岸永續和平。

二、籌組「和平公義社」。呂秀蓮認為，俄烏戰爭之際、台海軍事對峙持續升高，這是不祥之兆。她從2018年「心靈退黨」之後，近日宣布籌組「和平公義社」；呂秀蓮說，「我不要組政黨，但沒有公義就沒有和平」，希望認同台海和平與社會公義社的人，都能加入「和平公義社」。

三、舉辦「和平愛台灣大遊行」。呂秀蓮將在5月14日與宗教界舉行「和平愛台灣」大遊行，呼籲愛台灣、反戰爭人士一齊走出去。她說，烏克蘭是台灣80倍面積，要打下烏克蘭，不是三兩天可以做到，顯然普丁低估了。但是烏克蘭人還有機會逃難，暫時避戰，台灣是小島，沒有地方可逃，所以台灣一定不能戰爭，一爆發戰爭就不可想像。但是，「現在是因為有些人一直煽動敵意，讓對岸覺得你們一直仇恨我們，我們當然仇恨你們」。所以「和平愛台灣大遊行」就是要化解兩岸仇恨，倡議和平共處。

兩岸無冤無仇，我們不要戰爭

四、表達「兩岸無冤無仇，我們不要戰爭」。呂秀蓮說，「和平愛台灣大遊行」是一場愛好和平、理性又堅毅的向國際表達，只要反對戰爭的人，就可以用和平保護台灣，我們要有尊嚴地捍衛和平。所以，她希望5月14日大家站出來，給習近平、美國及全世界一個正確的訊息，和平不能只是嘴巴講講，過度抗中，最後變成仇中，戰爭就越來越近。

五、「統合」讓台灣成為中立國

呂秀蓮提出，用統合兩字讓台灣成為中立國，她認為未來世界絕對不一樣，民進黨應該當最好的政見，自己出生在戰火中，當漸漸長大絕對痛恨戰爭，希望有生之年不要看到戰爭發生，如果民進黨執政期間，兩岸發生戰爭，民進黨責無旁貸，要負起一切責任，用最好的頭腦、下最大的決心一定要避免戰爭。

從以上5點可以看出，呂秀蓮思想就是要「避戰」。跟美國不斷的對兩岸「促戰」的想法不同，也不像許多綠營人士認為只有準備戰爭，才會有和平。當台灣被民進黨執政訓練成一隻「刺蝟」以後，台灣人已經變成失去理性認知戰爭是什麼的能力，蔡政府把台灣帶入叢林法則，認為只有不斷的衝撞大陸，讓大陸知道台灣人不畏戰、這是虛假的和平，不是真正的和平。

只有人人實現的自我理性的狀態，擺脫了無序的自然狀態，成為一個理性的自由人，知道如何判斷什麼是戰爭的殘酷性，什麼又是和平的價值，這才能真正的實現兩岸的永續和平，呂秀蓮推出的「和平價值」應該就是這副圖像。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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