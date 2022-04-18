俄羅斯旗艦｢莫斯科｣號被擊沉，是烏克蘭兩顆飛彈幹的嗎？烏克蘭有這本事？如果沒有美國或北約幫忙鎖定的話......；俄羅斯馬上還以顏色，擊落一架載有大批西方武器裝備的烏克蘭運輸機。

在此之前，俄已多次提出警告，若北約援烏武器裝備，將成為俄軍打擊目標；北約也回應，如俄打擊北約成員寸土、觸及北約援烏物資，將視為對北約宣戰。好了，俄羅斯劍及履及做到了，現在就看北約反應了，北約若是反擊，就不僅僅是俄烏兩國之戰了，整個歐洲立將成為戰場，世界各地與雙方交好的國家勢必也將被牽動，一場世界大戰爭論方興未艾。

這次依附美國支持制裁俄羅斯，被俄列為不友善的國家總共有42個，包括台灣在內；但支持俄羅斯的也不少，包括白俄羅斯、敘利亞、委內瑞拉、古巴、緬甸和北韓；保持中立的也有中國大陸、印度、巴基斯坦、塞爾維亞、巴西、中亞、馬利和中非共和國以及南非。如果真的打起仗來，美國不一定會討得便宜。

美國一直在拖延烏俄戰爭，一方面大發戰爭財，另方面鞏固領導人地位，自私的想法真的可能一個不慎擦槍走火，爆發第三次世界大戰。

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