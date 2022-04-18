最近我國政府開始改採「與病毒共存」政策後，中國大陸可能是世界上唯一還堅持清零政策的國家。雖然大陸人口眾多，但他們有很多全面檢測的經驗，比方說，合併檢驗等，因此如果大陸要堅持全面清零的政策，理論上來說是可以達成的，問題是，他們願意付出多少代價？這些代價值得嗎？

首先，堅持清零與全面封城，人們生活上要為不自由付出多少代價？以3月底開始的上海全面封城與清零政策來看，許多人買不到日用品，更不用說可能需要的藥品。更何況還有許多個人住戶，尤其是一些老人的單身戶，不但無法取得足夠的食物及日常用品，甚至也無法看病等。這些資訊都沒有被揭露，其實上海人民因此而付出的代價是非常高的。另一方面，現在Omicron重症人數很少，採取這麼嚴格的管制是否有必要？

進一步分析大陸堅持清零所必需付出的經濟代價，以這次上海封城為例，上海是大陸最大的經濟地區，封城造成其全面經濟活動停止，包括消費與生產。有學者估計這次嚴格封城可能造成大陸全國GDP成長率下跌0.5%到1%，可能會讓大陸今年的經濟成長率到不了5%。

事實上，上海封城對於大陸全國生產面的影響可能比消費減少的影響更大。一方面，上海港是大陸最大的出口港，現在因為封城，導致大多數港口工人都無法正常上班，上海港口幾乎完全不能運作，結果不但造成大陸出口嚴重塞車，大陸商品出不去，國際原物料也進不了，直接造成上海及附近地區生產上的問題。最終，不但是大陸的出口與生產都減少了，且因大陸出口產品中同時包括了最終產品、原物料和中間產品，結果塞港導致已經很嚴重的國際供應鏈出現更為惡化的現象。

據報導，如果上海的國際供應鏈問題不立即解決的話，5月起全大陸的汽車業可能都必須停工，因為他們拿不到國際供應的關鏈零組件，主要就是因上海進出口供應鏈中斷造成的。另外，上海因為全面封城，造成其周邊物流也出現嚴重阻塞的問題，包括公路網因為封城而全面中斷等。

第三，由於上海封城的問題遲遲無法解決，最近還甚至擴大到蘇州也可能要封城，使得包括上海、蘇州與昆山等大上海地區的眾多台商在生產上遭遇重大困難。一方面，生產的產品無法從上海港口出貨，另一方面，許多重要的零組件也無法經過上海港口取得。現在已傳出許多台商改從其他港口進出貨物，但這樣一來，不但貨運成本大幅提高，且兩岸供應鏈因運送時間拉長，導致供應鏈運作效率大打折扣，這些都會反映在營運成本的增加上。

現在台商遇到的最大問題是，由於上海封城，工人無法順利上班，許多生產無法動彈，這對台商造成莫大的傷害。依金管會統計，到4月上旬，已有161家位處在上海、昆山等地區的台灣上市櫃公司都已停工。這些只是在台灣上市的中大型企業，我們不知道還有多少中小型台商也同樣面臨停工的困擾。

由於上海嚴格封城對大陸與國際經濟的影響太大，大陸是否也應開始考慮改變完全清零的政策？因為這是遲早要面對的問題，否則大陸要如何與世界接軌？因為動不動就全面封城，企業的壓力很大，不確定因素太高，誰還敢留在大陸生產？

但大陸要採取「與病毒共存」的政策也有其困難，如何讓14億人口在控制下全面染疫？即使只有6成感染，也將會有8億多人口染疫。如果其中只有千分之一得了中重症，也將有80多萬個中重症，大陸的醫療體系負荷得了嗎？

過去1年，新加坡、韓國與香港陸續出現大規模感染，最終他們不得不採取與病毒共存的政策。現在台灣正在逐漸走向這一條不歸路，因為這也是遲早要面對的事。未來幾個月可能是台灣要面臨重大挑戰的關鍵時刻。而大陸如果要與世界接軌的話，勢必也要走上這一條路，因為他們的經濟與產業對全球來說都太重要了。問題是，他們能處理這麼大量的感染問題嗎？還是他們仍然要堅持清零政策？這將是大陸領導階層即將面對的重大挑戰！（作者為國立政治大學經濟系兼任教授）