3月底上海爆發大規模疫情後，「突襲」封城引來民眾抗爭。張江高科技園區公寓只是其中一例；引起民眾不滿的 還包括老太太當面質問上海市委書記李強，「200多戶居民，只有2根胡蘿蔔、2個土豆和2個洋蔥」，另人鼻酸，但更多的是不人道及悲劇事件一再重演。在全球多數國家選擇「躺平」之際，何以大陸堅持「動態清零」？每日確診停留在2萬例的上海，又如何在20日就達成「社會面清零」？許多問題看在台灣人眼裡似乎不可思議。

這樣的決定，道理也不難理解。站在官方立場，大陸國家主席習近平早在3月17日政治局常委會上就說，「生命至上，我們始終要堅持動態清零，遏制疫情擴散蔓延勢頭。」官方定調理由有幾個，一是大陸不同於資本主義國家，生命大事不能「優勝劣敗」，由此強調大陸的「制度優越」；二是上海乃經濟首都，動見觀瞻，上海處理不好又如何擔當全國典範；三是上海最早進入老齡化，60歲以上人口占比全國第二，靜安、普陀等區60歲以上長者甚至逾4成，長者面對疫情是弱者，不得不清零。當然，還涉及東西模式比較、外溢效應等問題。

只是要堅持「動態清零」並不容易，人在明處，病毒在暗，且不時銳變，何況如今又出現變異株BA.2、XE等。這也是去年8月上海抗疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏提出「與病毒共存」的原因，但專家憂心的還是對經濟及民生面的影響。

「兩會」期間，大陸總理李克強公布今年經濟成長目標為5.5%左右，這已創下20餘年來新低。但從今年疫情演變來看，Omicron至少侵襲17個省市地區，雖然重症少但傳染率高，若延續去年強勢「動態清零」及上海「全域靜態管理」，維持5.5%的最低標勢已不可能。清明節剛過，大陸文旅部公布全國旅遊消費紀錄創新低已可預見，民眾對未來景氣相當悲觀。

當然，上海是典範，不能被Omicron打敗，但2500萬常住及近千萬流動人口的大城，高壓命令下官員也只能承擔，承受不了的就出現虹口衛健委信息中心主任錢文雄自殺的案件，令人唏噓。而根據路透報導，寶山區委書記陳杰稱，20日要完成「社會面清零」，除了隔離區外，社會全面清零怕又是一樁不可能的任務。

採取「動態清零」不是不好，堅持「人命至上」令人感動，但相對要付出全國資源及無比的代價，而且配套應齊全，手段再人道些，不該「一刀切」，才不會讓外界有「文革2.0」再版的印象。

事實上，大陸群體免疫力仍低於西方國家，重症床位少且分布不均，加上年底將召開二十大，一旦配套不足，難「與病毒共存」，社會恐將亂了套，這是北京最擔心的一點。但這不代表大陸將永遠「動態清零」，考慮經濟及民生需求，不久的將來，北京制定與病毒並存路線圖，也是可能的。（作者為資深媒體人）