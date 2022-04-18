近日國內疫情猛竄，18日本土確診病例數為1390例，再度創下新高紀錄。接下來疫情還會以什麼樣的高速飆升，令人十分擔憂。疫情急速擴大，曝露出中央疫情指揮中心相關防疫物資整備嚴重不足的窘狀。例如，快篩劑庫存過低，以致於指揮中心又要祭出形同配售的「快篩實名制」；即使如此，快篩劑的生產和徵用數量恐仍將不敷使用。

新冠疫情延燒2年半，快篩劑早已成了各國防疫的基本配備，如美、英、德等多國都免費發放，供民眾隨時使用，台灣卻當作珍品，不但將規定每人限購5支，且價格還比他國貴出許多。

陳時中說未來快篩劑每個月的最大產能可上看1580萬劑，行政院長蘇貞昌則以每月徵用4000萬劑為目標。且先不論4000萬劑等於國人平均1個月篩不到2次，篩檢速度如此緩慢，指揮中心怎麼敢奢談「與病毒共存」的防疫躺平策略？更何況，這樣的數量意味著未來台灣每個月至少要向外採購2420萬支快篩劑，陳時中可否告訴國人，已經確定簽約的數量有這麼多嗎？如果沒有，那蘇揆就是在唬爛。

陳時中另一個落後部署的防疫措施是有關兒童疫苗的施打計畫。指揮中心日前同意6～11歲兒童可接種半劑莫德納疫苗，2劑間隔28天。這個決定引發廣大家長的不安、甚至憤怒。不少民眾認為莫德納是所謂的「疫苗大魔王」，施打於成人都屢傳嚴重的副作用，何況是打在兒童身上，家長當然憂心不已。

目前美國疾病管制與預防中心（CDC）唯一核准的兒童疫苗只有BNT，而其他開放兒童接種莫德納疫苗的國家多是另外提供兒童BNT供民眾選擇，但指揮中心因為買不到BNT疫苗，所以只能提供莫德納。4月13日，陳時中說，BNT兒童劑型的採購作業「已經在最後的談判階段」，4月18日，陳時中哀嘆，BNT兒童疫苗採購過程問題很多，「已不敢期望何時可以談成。」到底能不能買得到、能買到多少，陳時中可以跟國人說實話嗎？

面對最近防疫的亂象，行政院長蘇貞昌竟還說台灣是最能正常生活的地方，不知道他的正常生活定義是什麼？相較於歐美國家民眾不必戴口罩、沒有隔離、沒有實名制、可自由購買快篩劑、PCR和COVID-19藥品，台灣目前仍處處限制的防疫規定，稱得上是「最正常的生活」嗎？若要說台灣疫情輕微，那可得細細探究陳時中每天下午2點的疫情數據秀，究竟虛實如何。

例如，指揮中心公布的資料顯示，新冠疫情至今造成854人死亡，然而，根據內政部的統計資料，今年3月死亡人數為18329人，創下有史以來單月最高死亡人數，比1月的15954人和2月的14887人，各高出了2、3千人，為什麼會這樣？

再觀察去年5、6月間疫情大爆發時，死亡人數也出現了不尋常的暴增現象。2017年至2020年這4年的5月，平均單月死亡人數為14042人；2021年5月則為15108人；2017年至2020年的6月，平均單月死亡人數為13702人；2021年6月則為16639人。去年5月加6月的死亡人數較過去4年的平均數多了4003人。兩個月就增加了4千多人死亡，這個問題不容小覷。

蘇貞昌和陳時中這兩位江湖郎中一路吹牛，防疫災難正在蔓延中，難怪隔離中的台北市長柯文哲預言「台灣將會大亂！」（作者為作家）