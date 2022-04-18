今年底的地方大選，六都堪稱一級戰區，其中又可分為三種類型，一是新北與台中市，二是高雄與台南市，這兩組如無特殊意外，勝負幾可確定，將分別為藍綠兩大黨所囊括。第三種則是台北與桃園兩都，至今情勢混沌詭譎，勝負不僅難料，影響更巨大深遠。而對國民黨來說，此次欲收復這兩個傳統上藍大於綠的直轄市，原本機會不小，但卻因為主事者與競爭者的錯估與衝撞，以致頓失先機，蒙上陰影。

在台北市方面，目前因為「藍白合」的一廂情願，以及蔣萬安的瞻前顧後，已使蔣的民調先盛後衰；而桃園市的整合矛盾，尤稱負面經典，只不過此一負面教材能否化為國民黨警惕改正的教訓，後續發展正考驗黨主席朱立倫的智慧與決心。

無論作為教材或教訓，有意義的特點有二：一是為何爭議地點不在台北，也不在台南、高雄？說白了，就是藍軍在台北早已鎖定蔣萬安，而台南、高雄很難贏得了，所以競爭能量自然會集中到有機會贏的桃園，因此黨內競爭不足為奇，也無庸排拒，而應透過公平、公開的規則產生最有勝算且最能服眾的黨提名人，方為化解爭議的正道。

二是國民黨目前最缺的就是敢戰、能戰，又不亂戰、盲戰，而且能在新世代的網路戰中占有一席之地的人物，放眼藍營現在符合這樣條件且全心全力投入的戰將，羅智強堪稱翹楚，如果國民黨真心珍惜這樣的人才，就不應該把他當成一般的「攪局」分子來處理，而應該認真面對民意的觀感與可能的效應。

國民黨中央只想到將羅智強「空投」到無人願選的高雄去，可以同時解決高雄和桃園的問題，卻未能顧及此舉雖可能製造奇蹟，卻也可能消耗掉羅此一戰將的殘酷現實。羅儘管在台北、高雄與桃園這三地做出他認為最有勝算，也對他最有利的抉擇，但除非黨中央能拿出公平服眾的競爭規範，否則就不應以此責難羅的不「顧全大局」。

當黨中央說羅「很弱、在地的人都反彈、討厭他」，根據何在？除了是許多在地的黨籍民代的看法，也可能只是「在地的既得利益階層」的反應，不見得是真正的在地民意！即使要以徵召方式讓最有勝算的人出線，也應該透過公開的民調運作，畢竟當黨中央認為公布初選民調具體數據，可能讓羅知難而退，卻會對黨的團結造成很大傷害時，現在這種關起門來協調勸退，還公開說羅「很弱」的方式，不但社會觀感極差，試問何種對黨、對羅的傷害更大？

當黨主席朱立倫認為自己「忍辱負重、大局為重」時，更應該面對民意的觀感與審判，因為他至今始終背負著企圖選總統，所有言行都是有私心的烙印，無論他是否真的已放棄此一執念，所言所行，都必須面對外界現實的檢驗，絕對無法自欺欺人。在這個民意主宰，甚至是感性超越理性的網路時代，絕對不是自認為無愧即可，而必須做到讓民意認可的公開公信。

桃園的「朱羅之亂」凸顯的既是藍營戰將沒有戰場的悲哀，也是黨主席內外交逼，有苦說不出的困境。面對蔡英文的高民調聲勢，以及民進黨雄厚資源的大兵團作戰，朱立倫的壓力可想而知，但身為黨主席不應該是黨的負債，更應該是作成大局的資產與發動機。