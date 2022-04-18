自台鐵發生嚴重的普悠瑪號事故後，行政院開始啟動台鐵安全改革，但改革成效不彰，又造成去年更悲慘的太魯閣號事故，由於安全改革一再延宕，行政院轉而將重點放在台鐵「公司化」，希望藉此來改革台鐵，但因研擬草案匆促，也未與台鐵員工完整溝通，即將草案送立法院，將在本周四開始逐條審查。台鐵企業工會因此強硬要求先撤回行政院草案，不然將在5月1日集體正常休假，至少會有9成司機員休假，估計9成以上班次將停駛。

對此危機，交通部長王國材回應，台鐵組織改革最重要的目標就是安全，安全沒辦法再等，若等到有共識再審會拖多年，不會撤掉草案。至於勞動節鐵路交通癱瘓問題，目前司機員雖有9成不願上班，但有6成站務人員會來上班，因此將會以高鐵、國道客運、公路客運及市區客運的方式來接駁、由於民眾也知道當天台鐵員工休假，目前訂票者不到2萬人，周五交通部將會宣布因應的疏運計畫。

最近新冠疫情蔓延，勞動節當天出遊民眾估計會減少，但因當天只能開出少量西部幹線區間車，對出遊及非勞工之通勤通學族仍會造成極大影響。檢視台鐵公司化推動的協商僵局，其實台鐵兩個工會早已表明並不反對公司化，只是台鐵未來營運定位、願景、債務、資產土地等問題都有待釐清，這周逐條在立法院審查，工會擔心在執政黨多數立委的優勢下，恐依行政院的草案稍微調整就通過，將對台鐵員工未來工作權益影響甚大。

建議交通部如堅持不撤回草案，應運用近2周的時間，盡快檢討台鐵企業工會提出的版本與行政院版本的差異性，釐清未來營運、債務、資產土地等問題，找出折衷的平衡版本後與兩個工會溝通說明。

其實行政院版本開宗明義就說明，台鐵公司化期能提供安全、可靠、舒適及便利之優質大眾鐵路運輸服務。建議應將如何改善行車安全具體納入在公司化條例中，以回應工會對行車安全納入之要求。目前工會版將行車安全納入草案第4條，新增「台鐵公司對於行車安全具直接關聯的核心業務，應以最高標準及自辦為原則，明定相關辦法，確實優先遵守與執行。」但內容還不夠具體，且行車安全改善核心業務如能自辦有效，相信台鐵安全問題不致如此嚴重。

筆者建議可在第4條增加「經勞資雙方協議成立安全管理委員會，其中委員會委員之組成應至少超過三分之二為外部學者專家，召集人由外部學者專家推舉擔任，委員會負責相關安全管理工作之審查與監督」，以增加外部專業協助台鐵進行安全監督管理的機制。

總之，公司化是台鐵轉變、改革的新契機，員工的支持度很重要，員工意見應獲重視。建議在立院審查時交通部就應主動提出平衡版本的修正補充建議，不然一味硬碰硬，改革列車只會翻車，還會使台鐵營運問題更加嚴重，影響民眾搭乘台鐵的權益。（作者為消基會交通委員會召集人）