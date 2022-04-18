非常矛盾的一個現象，4月初新冠本土確診數不斷飆高，政府卻開始推動「與病毒共存」，但民意顯然希望維持「清零」，政府乃不斷創造新名詞企圖矇混，行政院長蘇貞昌提出「新台灣模式」，中央防疫指揮官陳時中拋出「經濟防疫新模式」，顯然政府心意已定，就是要放棄清零，改採與病毒共存。不幸的是，疫情已經失控，現在不再是要不要貫徹清零的問題，而是人民開始被迫與病毒共存，最後會是人戰勝病毒，或病毒戰勝人的問題。

指揮官成天想選舉

近日本土確診病例數急速飆高，已連續4天破千，中央防疫指揮官陳時中先預告病例數「破萬有可能」，接著又說「破百萬不是不可能」，甚至估計約360萬人將被感染。不知他出於什麼心態如此危言聳聽，更不清楚他是否思考過，若病例數破百萬會是什麼景象？指揮中心做好應變的部署了嗎？國安會討論過了嗎？

疫情防控是公衛的問題，更是科學的問題，既然是科學問題，就可以從統計數字與邏輯關係推演後果，政客信口開河其實非常危險。如果陳時中真的擔心病例數破百萬，那麼，他應該思考過背後代表的死亡人數，如果思考過，身為指揮官晚上還睡得著覺嗎？如果沒有思考過，那他就是不負責任的政客，如果他還一心想著選舉，繼續跑選舉行程，那麼，責罵他是「沒有天良的政客」，大概不會有太多人反對！

100萬人確診，代表多少人死亡？依據美國霍普金斯大學新冠疫情4月16日的統計，全球平均感染率6.383%，確診死亡率1.235%，台灣感染率超低，僅0.133%，但死亡率超高，達2.681%，超過全球平均數1倍。依據全球確診死亡率計算，台灣將有1萬2350人死亡，若依台灣確診死亡率計算，將有2萬6810人死亡。921大地震是台灣二戰後最嚴重的天災，共2417人罹難，依上述估算新冠疫情死亡人數將是921的5到11倍。有人認為，Omicron致死率很低，無需太過擔心，但這樣的判斷並不完全正確，香港殷鑑在眼前。

不祥徵兆已出現，17日國內新增1210例本土個案，7名中症患者中6例是20至40歲的青壯年族群，只有1人有高血壓，其餘5人無慢性病；更令人擔心的是未注射疫苗的兒童，染疫風險可能比已多數打疫苗的青壯族群更高，日前一名兩歲兒童惡化為重症，令人憂心。

加速整備醫療系統

蔡英文總統最新的防疫指示非常明確，也算正確，她宣示「重症求清零、輕症可控管、正常過生活」，防疫策略以「減災」為目標，進行有效的疫情控管。她呼籲全體國人能持續配合，建立起從個人、居家到生活面的自主防疫習慣，讓大家一起如同過去兩年，再次克服疫情挑戰，守住國人的健康，也守住國家的發展。

不過，我們不禁要問，在過去兩年疫情考驗下，國家經濟表現因外部需求增加，出口頻創新高，GDP成長確實很好，但疫情防控真的很好嗎？單就確診死亡率而言，陳時中其實應該非常慚愧，美國、印度確診死亡率較高，前者只有1.234%，後者1.212%，都比台灣低很多；鄰國的表現更讓國人慚愧，日本較差，但也只有0.397%，韓國0.129%、新加坡0.113%，都比台灣好太多。當然，其中與台灣累積確診人數甚低有關，但台灣防疫政策制定與執行力會比這些國家高明嗎？回顧過去疫情兩度爆發，第一波缺口罩、第二波缺疫苗，這一次缺快篩試劑、缺治療藥物，答案顯然不樂觀。

台灣硬推與病毒共存，後果可能非常嚴重，幾個已解封國家，如以色列，感染率43.169%、丹麥40.511%、韓國31.574%、美國24.605%、新加坡較低，但也有19.479%，台灣只有0.133%，加上疫苗覆蓋率與這些國家相比並不算高，新加坡完全接種疫苗人口達87%、韓國86%、日本80%，台灣只有78.2%，其中老人覆蓋率更低，輕率推動共存，老實說，風險太高。我們不由得擔心，台灣還不具備與病毒共存的條件卻超前實施，可能是疫情失控後不得不然，也可能是為陳時中參選鋪路，不論哪一點，對國人健康而言，都會是悲劇一場。

於今之計，趕快為老人注射疫苗、加速治療藥物進口、多提供資源給慢性病、癌症、肥胖者等高風險族群，而醫療系統的整備更是控制染疫死亡率的重中之重，應變不容失誤。