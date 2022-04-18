新加坡總理李顯龍出訪美國，與拜登總統在內的多位美方高層交換意見，並就俄烏衝突與中美關係發表一系列演說。俄烏戰爭爆發後，新加坡果斷加入制裁俄羅斯行列，明確站隊美國，但在中美關係上，李顯龍卻不假辭色，反對將大陸踢出國際體系。他認為孤立中國是件危險的事，中美之間應該做的，不是深化對抗，而是思索共存之道。

台企大陸獲利續增

李顯龍為何甘冒被當作北京傳聲筒的風險，也要傳達中美合則兩利、分則兩害的訊息，再三強調新加坡不選邊的立場呢？原因很簡單，新加坡是一個高度依賴貿易的成功經濟體，2021年的出口在WTO排名中居全球第15名，更是全世界首屈一指的金融重鎮（全球金融中心排名第6），其背後是中美兩大經濟強權的支撐。

也就是說，大陸是新加坡最大的貿易夥伴及出口市場，是新加坡出口主要的支持力量；但在金融、服務業及外來投資上，美國則是新加坡主要的支持力量，新加坡的成功來自中美共同維護的經濟全球化。李顯龍非常清楚，中美若因對立而形成「一個世界、兩套系統」，對新加坡一點好處都沒有。

台灣何嘗不也是如此，兩岸經貿緊密結合在一起，大陸不只是台灣最大的貿易夥伴，也是台商最重要的生產基地。另一方面，美國雖僅是台灣第三大貿易夥伴，卻是台灣資通訊及半導體等高科技產業的主要技術來源。說穿了，台灣經濟與產業的未來，深深扣合著中美關係的進展。

若單純從經濟利益而非政治的角度來看，相比美國，與大陸緊密的經貿往來對台灣經濟更為重要。台灣有高達4成以上的對大陸出口比重、超過11萬家在大陸的台商，這些眾所皆知的事實不必多言。而下面兩項數據，更能清楚刻畫出這層關係，也更能讓人感受到大陸市場對台灣的重要性。

其一，最近剛公布的2021年台灣上市櫃企業認列大陸收益，在兩岸關係日趨惡化下，再創新高，來到6186億元（新台幣，下同）。不僅較疫情發生前的2019年大增近6成（58%），也比2020年多出1205億元，更貢獻整體上市櫃企業獲利14.4%。去年台灣上市櫃企業獲利可以衝上近4.3兆元的歷史新高，大陸獲利貢獻厥功甚偉。尤其正值政府鼓吹台商回台投資之際，台企的大陸獲利創新高更加凸顯大陸市場的重要，也證明兩岸經貿與投資關係的重要。

星能做到台也可以

其二，主計總處公布2021年台灣三角貿易淨收入，再創354億美元的新高紀錄，較2020年大幅成長5成。值得注意的是，三角貿易淨收入的高成長，不僅是去年台灣經濟成長率破6的關鍵原因（主計總處預估貢獻率高達0.5%），也寓意著台商還是把大陸做為主要生產基地。台灣接單、大陸生產的三角貿易模式，並未因為這一兩年台商的回流而改變。

經濟部投審會統計，去年台灣整體對陸投資雖較前年小幅衰退0.73%，但若僅看製造業（三角貿易的大宗），則是大幅成長34.6%。其中，近年來扮演關鍵要角的電子零組件業，更是創下20.5億美元的近10年赴陸投資新高，成長幅度亦高達28%。這也意味台商配合政策回台投資的同時，並未放棄在大陸擴充產能。三角貿易下的兩岸產業分工，顯然還是深具比較利益，也可以為兩岸經濟帶來極大貢獻。

整體而言，不管是上市櫃企業認列大陸收益，或是三角貿易淨收入，再或者是對陸出口比重，這些數據都清楚證明，台灣經濟需要穩定的兩岸關係，才能在過去已經建立好的基礎上更往前進。而這也是台灣不能、也不應在中美之間選邊站的一個重要原因。新加坡能夠做到，台灣也可以，兩岸經濟就是那把關鍵的鑰匙，只是民進黨不願面對。

如何凸顯台灣在中美競合中的角色與地位，發揮台灣獨特的競爭優勢，一方面技術與美國合作，另一方面加深兩岸經貿往來，讓經濟成為兩岸關係和平穩定發展的臍帶，才是台灣領導人應有的智慧。