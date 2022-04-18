上周美國公布3月消費者物價指數（CPI）高達8.5%，是40年來最高；美國聯準會（Fed）為此將不得不快速升息，但這又將打擊經濟成長，可說是進退維谷，會有此結果，美國算是「自作孽」，怪不得他人。

回顧這波通膨再起，從去年下半年起通膨就逐月升高，一路從4、5、6%走到今年的7%，原本一口咬定通膨是短暫現象、很快可緩和的官員，現在全部閉嘴，從鴿派搖身變為鷹派。美國聯準會在3月升息1碼，最新出爐的通膨數字又飆上8.5%後，官員最新的說法是，接著可能一直到年底的每次利率會議都要升息2碼。

美國這次碰上40年來僅見的通膨，有相當大的比例算是「自找的」。遠一點的因素當然是川普的貿易戰、關稅戰，對大陸進口商品加徵關稅，接著又是科技戰上場，拿供應鏈當武器，造成全球供應鏈大震盪。

過去數十年，大陸成為世界工廠，對全球輸出廉價的商品，甚至被視為對全球「輸出通縮」，全球物價長期走穩、走低，與大陸的貢獻有關係；不必有經濟學專業也知道，川普大幅提高大陸進口品關稅，當然會讓物價上漲。科技戰則是讓供應鏈混亂、提高成本，這些問題再因疫情因素而惡化、放大。

更糟糕的是，原本通膨已有燎原之勢，美國還不忘「提油救火」，大手筆的財政政策與寬鬆貨幣政策助長通膨；「義和團」式的減碳開啟「綠色通膨」之路。俄烏戰爭後，美國主導對俄羅斯的強力制裁，又讓能源價格再次飆漲，短期內已看不到通膨緩和的機會了。

因此，美國的高通膨可說是「自作孽」造成的，接著是聯準會為此採取的升息，在全球經濟已放緩受創後，衝擊會更大，最壞的情況是今年就會出現「停滯性通膨」，民眾與企業，綁好安全帶吧！