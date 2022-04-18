有鑑於Omicron變種病毒對兒童威脅大，疫情指揮中心17日宣布，莫德納兒童疫苗已取得國內緊急使用授權。此舉引發家長憤怒灌爆疫情指揮中心臉書，認為連美國都不敢批准「大魔王」施打在孩童身上，陳時中也未免太草率了。

施打過莫德納疫苗的成人應該都對其「被火車撞到」的身體反應嚇到過，所以有「大魔王」的稱號。美國目前只核可兒童施打BNT，尚未批准施打莫德納。陳時中哪來的自信敢率先核准莫德納讓6至11歲兒童施打，決策過程恐怕又是黑箱作業。

眼看著愈來愈多小學因疫情停課的壓力，陳時中放行兒童施打莫德納疫苗不忘強調「不是強迫大家打」，疫苗政策一向採自願，施打前還是會有同意書，屆時家長可以先與醫師進行諮詢。這樣的說法並未讓家長接受，反而加深家長們「出了事誰負責」的疑慮。

媒體深入追查才發現，指揮中心壓根沒有考慮要讓12歲以下兒童施打疫苗，造成民間捐贈的1500萬劑BNT疫苗，後來有高達1萬多劑因為過期而予以銷毀。現在回頭推說新採購的BNT疫苗卡關兩個月了，一切又重回到台灣當初買不到BNT疫苗，找個「阿共啊阻撓」的理由推卸責任。

陳時中身為指揮官，老說自己會負全責，出事卻從不扛責。防疫政策一意孤行，需要疫苗的時候沒有疫苗；需要藥物治療，數量卻準備不足；快篩劑、PCR檢測價格比國外高出許多；居家隔離天數一改再改；現在連美國都不敢讓兒童施打莫德納疫苗，他也敢做！

每個孩子都是家長的寶貝，稍有閃失可不是只有掉烏紗帽而已，壞了執政黨選情，可是會政黨輪替的！

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