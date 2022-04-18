年底選舉日程定案，各政黨都在籌備縣市長與議員初選，民進黨公職初選候選人的看板早就街頭林立，後蔡英文時代執政黨接班梯隊的權力重組，輿論特別關注。下屆地方黨職改選不僅肩負操持2022選務，更涉及2024總統暨立委選舉提名重要性非比尋常。此外，黨中央權力改組，綠媒大老林崑海過世後，湧言會派系能否穩住1席中執委，亦是觀察重點。

除了非執政縣市的六都市長提名必須推遲到7月後，其餘市議員提名作業按表操課，應無意外；民進黨縣市黨部主委選舉將在5月進行投票改選。初選與主委選舉，攸關黨內派系勢力消長，特別是英系與非英系取代過去新系與非新系的對抗，日正當中卻將卸任的蔡英文與旭日初升的賴清德，恐難避免再度上演「兩個太陽」戲碼。

「兩個太陽」之說幾乎已成為民進黨二度執政後蔡英文和賴清德黨內爭鋒的代名詞。2017年賴清德辭台南市長北上接任行政院長，政治聲望的民調數字甚至略勝總統蔡英文一籌。2017年9月26日擔任閣揆的賴清德在立法院答詢說自己是「我是主張台灣獨立的政治工作者」，此舉未能顧慮到蔡總統主管國安、國防、外交、兩岸的職權與紅線，引發爭議。在獨派人士心中，賴清德是台獨金孫，蔡英文反而比較像是局外人。蔡、賴「兩個太陽」的矛盾就在：台獨。

真的不能忘記，2016年蔡英文總統才上任3個月，8月30日前總統府資政、獨派大老吳澧培就不留情面地召開記者會，點名行政院長林全一定要下台。這是獨派勢力不滿蔡英文任用一幫老藍男，卻沒有接受獨派推薦的人才所開出的第一槍。所幸獨派這場氣急敗壞的霸道記者會，反而凸顯蔡英文沒有妥協、沒有讓步派系的堅定立場。

2018年民進黨在地方選舉慘敗，蔡英文辭去黨主席，由卓榮泰代理黨主席，引發一連串「倒蔡」事件。2019年1月3日由台獨四大老登報逼宮打頭陣，彭明敏、高俊明、吳澧培、李遠哲具名廣告引爆黨內權力矛盾的核彈；3月14日另一股獨派逼宮力量的民視董事長郭倍宏遭董事會撤換，旗下政論節目《政經看民視》4月19日播出最後一集，主持人彭文正轉到網路續戰，據聞這是時任總統府秘書長陳菊反擊之作。

2019年3月18日甫卸任不久的前行政院長賴清德「突襲式」登記總統提名初選，引爆黨內權力傾軋的另一枚核彈，更讓蔡英文感受到背後還有一隻隱形的手要拉她下馬，會是她最信任的新潮流系的背叛嗎？這場初選過程中諜對諜，民調日期一延再延，最後驚險過關。不過，「蔡賴配」傷痕已深，前黨主席卓榮泰與前黨秘書長羅文嘉也深受英系的排擠與冷眼。

梳理了過去蔡、賴「兩個太陽」的交手經驗，因此，這次黨公職初選與地方黨職選舉，將是賴清德的敗部復活之戰。不同的是，賴清德轉為低調、低調、再低調，由卓榮泰與羅文嘉串聯挺賴勢力。

賴清德雖身為副總統，一言一行、一舉一動備受「關注」，這源自2019年「突襲登記事件」以來的切身感受，不過今次透過卓榮泰與羅文嘉合縱連橫、鴨子划水，反英系勢力浮現輪廓，例如台北市黨部就出現顏聖冠挑戰英系黃承國支持的張茂楠，高雄市黨部出現許智傑挑戰趙天麟等等的狀況。而且許多在蔡英文執政期間受到冷落的綠營人士與獨派人士，不分派系正集結支持賴清德，可以說已逐漸形成「復仇者聯盟」。

再來看看湧言會，雖然精神領袖林崑海生前已經成立基金會運作，並且逐漸與英系大將黃承國冰釋，然而還是不免發生跳船潮，三立電視《新台灣加油》招牌政論性節目昨晚播出最後一集，湧言會成員常設來賓的角色恐怕不保，新北市黨部主委何博文恐怕也將面臨過去盟友正國會另推人馬的挑戰，這個承接主要「謝系」成員、依恃海董呼風喚雨力量取得政治優勢，能否保住黨中央權力版圖1席中執委，將是未來生死存亡的關鍵。

民進黨選對會禁止初選參選人使用正副總統與行政院長的肖像做宣傳，這讓賴清德不免有綁手綁腳之感，只要蔡英文續掌黨機器，類似這樣的雞腸鳥肚舉措還會陸續而來。賴清德能否破繭而出，會是很大的問號。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）