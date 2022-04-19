上線10天的「上海抗疫互助」網站

已幫助超3200人

老王 | 30歲 程序員

最近一周，我們開發的「我們來幫你•上海抗疫互助」網站在朋友圈被大量轉發，求助信息近萬條，瀏覽量驚人。而我們幾乎晝夜不歇，只希望為處於困境的上海市民們，帶去最及時的幫助。

由於疫情突然爆發，4月1日，我們小區就封閉了。一開始，我是在社區裡面做志願者。4月6日，一位朋友告訴我，他接觸到一群線上志願者，他們在搜集網上的求助信息並對接進行援助。

當時，我馬上就想到，可以做一個信息網站來科學、高效地推進這件事情。作為長期的互聯網從業者，我們8個職業身份為技術、產品的志願者迅速集結在一起，花幾個小時開發了「我們來幫你•上海抗疫互助」這個簡單卻很有意義的網站，並於4月7日上線。

這個網站主要有兩個功能，一是求助者可以發佈求助信息，而我們編寫的人工智能算法可以進行智能識別，按照緊急程度，自動生成標籤、提取摘要等；二是有多餘物資的上海市民，也可以登記相關信息。

隨著越來越多在上海的志願者加入，我們網站不斷迭代，建立了一站式的問題解決方案。現在，求助信息是隱藏的，數據第一時間流轉到我們志願者團隊，而志願者團隊又分為三個組別：第一個組別負責信息核實，志願者會打電話去核實求助信息的真實性及準確性，比如需要藥品的，核實藥名及劑量等。

信息核實完畢後，會馬上無縫對接給第二組志願者。他們會根據現有解決方案去推進落實。比如說買藥，如果是非處方藥，我們馬上對接給提供非處方藥的渠道，他們快速進行配送。

最後是渠道、物資的搜集小組，這組成員每天更新我們的物資渠道，比如食品，團購渠道變化很快，可能早上有物資、下午就缺貨了，需要一天三次去更新渠道信息。

截止現在，雖然上線才10天，但我們整體工作流程已經非常成熟。從上下游協作到平行推進，對於求助信息的回應也已經非常快速。為了保護求助者，我們在信息安全方面也做了很多努力，信息保護程度越來越高。

目前，我們志願者團隊人數已經超過了500人，大部分都是處於上海的夥伴。而我們物資渠道也非常豐富，民間個人組織、大型商業公司，還有官方部門，這也使得對接援助更加流暢。

以很多人關心的隔離在家無法看病的普通市民為例，我們接到這類求助，首先會標注緊急程度，如果是急性病，一是我們會馬上聯繫其所在地居委，二是因為120運力緊張，我們會協調街面上的志願者來支持急性病患者的轉運工作。

實際上，沒有隔離在家的一部分民警，也自發成為了我們的志願者，成為我們的候補力量。除了上述轉運急性病患者，他們還會幫助我們解決一些緊急情況。我印象深刻的是，一個患糖尿病的孩子急需胰島素，但胰島素一定要到公立三甲醫院開處方，而很多前線醫生都在方艙裡，這就需要街面上的民警前來優先處理，拿到處方、配送藥物等。

此外，值得一提的是，很多大家熟知的頭部互聯網公司，也已經跟我們一起工作超過7天了。他們每天承接大量物資供應需求，總會第一時間跟進，給我們反饋。

在這次嚴重的疫情下，我們調動了民間互助的力量。有很多受到我們幫助的人，解困之後也加入成為我們的志願者。相信互助的力量，為困境中的彼此伸出援手，是我們無法言說的溫暖時刻。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）