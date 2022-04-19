人類文明的高度，源自於思想的高低。思想的載體是文字，系統化傳輸文字與思想的就是出版業，優質的出版業可以主導國外先進思潮的輸入與國內優質文化的輸出，共同刺激人類文明發展。經營48載的桂冠圖書熄燈了，消息傳來，「知識的燈塔，文化的桂冠」最終仍敵不過日益萎縮的讀書風氣，淹沒在時代的浪潮之下。

出版業的慘淡，與國人書本閱讀情況有直接關係。據聯合報2019年調查，台灣人一整年沒有看過書的佔4成，且有一成九的人已經超過十年沒讀書。另依照我國圖書發行協進會資料顯示，出版業總產值由2010的365億元，掉到2018年的190億元，出版業的蕭條已是不爭的事實。

不只桂冠，這20年來，重慶南路的書店一條街，從鼎盛時期的一百多家，到如今變成平價旅館一條街，確實見證了出版業的沒落。現在實體書店，不少已經結合商場與飲品販售。然而，大陸《2019中國實體書店圖書報告》指出，2019年大陸實體書店銷售逆勢增長5.85%，在全球書店減少的潮流下，如此成長的確令人稱奇。

冰冷的統計數字並不足以完全代表整體閱讀現況，閱讀減少也並非只有台灣而已，但閱讀習慣的下滑確是不容忽視的問題：實體閱讀的減少，一方面是電子書部分取代了實體書的功能，一方面手機與平板的興起更使人難以專注在書本上。或許電子書比實體書更方便，但許多研究都顯示對於超過500字的文章來說，數位閱讀不利於理解，包括頻繁的滑動與惱人的炫光等，且電子書少了實體書的空間印象，更增加了記憶的難度。

此外，以電子產品閱讀時，難以避開易使人分心的種種功能，尤其目前短視頻的興起，「五色令人目盲，五音令人耳聾」，媒體資訊變得簡短化、破碎化，知識的傳遞愈來愈艱難，人們也沒有耐心靜下來閱讀了，長期下來深度與周延的思考勢必減少，因此，實體書實有其存在的必要性。

總結來說，桂冠的結束，除了反映出版業的凋零外，更顯示出國人的閱讀危機。期待政府機關能採取維持實體書的措施，例如文化部考慮的「圖書統一售價制」已有一段時間，但仍未能得到出版界的共識，如何避免平台之間的惡性競爭，也避免排擠非暢銷書的出版機會，是今後重要課題。

出版業面對時代巨輪轉動，當然也必須產業轉型，結合電商與新的科技技術，以創意打造出新時代的特色。例如現在已經出現最快30分鐘送達的書籍外送服務，另有以互聯網為基礎的智慧無人書店等，都是今後實體書店可參考的經營方式。

個人方面能做的也不少，如大塊文化董事長郝明義先生提到，將以往線上購買的習慣改為就地購買，支持書本的銷售實體店，間接支持了出版業，更支持台灣優質文化於不墜。

桂冠圖書的結束對我們來說，是危機也是轉機，現在，就拿起一本書吧！

（作者為台北醫學大學醫學系學生、實習醫師）

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