沒有當過父母，可能比較難想像小孩生病，心痛如刀割。好多年前，腸病毒肆虐，小孩發燒、全身出疹，蜷曲在沙發上，不知如何是好，趕緊送急診。當時原本答應人家寫的稿子，就是沒有辦法寫結論，這是生平唯一黃牛。後來醫生說是德國麻疹，虛驚一場。對於總編很不好意思，買了一瓶古龍水送過去，硬是不接受。

看到先前學生打疫苗，還要家長寫切結書，意思是說萬一出事必須自行負責，彷彿都是父母害的？政府連口罩、快篩試劑都要管，就是人命好像跟他們無關，只會怪罪慢性病、或年紀大，完全沒有惻隱之心。

連續兩個舊曆年，老人家不讓我們回去，最疼我的四叔往生，預定搭高鐵了，臨時前一晚還是打電話告誡，不要回台中參加告別式好了，即使沒有病徵，免得萬一把整個家族都傳染了。

到最後，還是要靠百姓自己小心防疫。要權、要錢，就是不要責任，這是什麼狗屁政府？

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