國防部日前頒布國軍輕兵器實戰化訓練要求，嚴格要求官兵須完成輕兵器射擊的合格簽證，以及國軍所屬靶場，週一至週五不得閒置，各部隊均須排定流路實施射擊，另外在靶場除了固定設施外，嚴禁於射擊線上放置非相關器材（軟墊、棧板、遮陽帳棚等），並要求各級長官不定期視導射擊成效。

國軍能重視射擊訓練是一件好事，尤其是國軍許多長官「怕出事」的心理，面對高風險的射擊訓練，總愛在靶台上用盡「巧思」，怕阿兵哥弄髒衣服或曬太陽，又是鋪軟墊、上頭打洋傘，還製作沙包，槍就放在沙包上，阿兵哥只要趴下摳板機即可，完全失去實彈射擊的意義，許多老將看了之後直搖頭，怒斥「寵兵寵得不像話」，如今直接明令不可，確實也是一種進步。

另外，對於夜衛兵值勤人員補休，國防部決定將明文化，平心而論，這是治標不治本，若部隊人員充足，基層部隊雜事不要這麼多，上級督導不要這麼密集，問題即解決大半。部隊晚上加班是常態，再加上一班夜哨，偶爾一次還可以，若長期一直如此，必定會對身體健康有影響，當然會有很多老兵有不同的看法，認為當年站一班2—4的衛兵，5點半起床跑5千公尺，還不是生龍活虎，但現在不是戰時，平常睡不飽，反而容易造成訓練危險，如果飛行員前晚睡不飽，應不應該出任務？答案顯而易見，那為何一般官兵補休就要遭到嘲諷。

我們樂見國防部對於訓練趨於嚴格，在訓場要一絲不苟、認真操課，回到生活區要營造家的感覺，全心照顧官兵生活，當然最好能減少部隊不必要雜事，各階層減少督導次數，讓部隊正常作息，才是解決問題的方法。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※