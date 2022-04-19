戰略專家張競近日在臉書PO文說，有位國立大學生問他：「俄烏戰爭，許多國家又送錢又送武器給烏克蘭，那我們為何不學烏克蘭，等戰爭打起來後，讓全世界都來幫我們就好了？」國立大學生的水準，可見一斑。不禁讓人擔憂台灣的未來。

或許是長期被綠營洗腦，真的以為當中共打過來的時候，全世界「民主國家」都會支援台灣、對抗中共？ 所有反中的歐美日等強國，也會不斷捐助軍火、武器彈藥、派遣軍事專家、傭兵來幫助台灣？ 甚至還有許多年輕人堅信：美軍、日軍絕對不會袖手旁觀，一定會派軍隊幫台灣對抗中共入侵。

這種洗腦，就是標準的溫水煮青蛙，以為一旦有戰事發生， 就會「一方有難，萬方支援」？ 莫非真以為台灣是個了不得的「國家」， 一旦沒有了台灣，地球就無法運轉？ 沒有了「護台神山」台積電，全球工業就全部立刻停擺了？ 所以一旦有戰事，全球九成九與我「國」沒有邦交的「民主國家」都會來馳援？ 聯合國會開會譴責中共，甚至派遣國際維和部隊來干預？

就算歐美日等國捐贈武器彈藥飛機給台灣，台灣還是需要有人會操作，也需要有足夠的軍人來抵抗，第一線陣亡了，第二線就要立刻補充上去，「歪果仁」願意幫台灣人去前線送死嗎？

最重要的一點，也是蔡政府不願意清楚說出口的，那就是：「台灣是中國不可分割的領土」、「統一台灣是中國國內事務」，連美國政府都不能否認這兩句話；烏克蘭與俄羅斯，則是兩個對等的國家發生戰事，烏克蘭可不是在搞「烏獨」喔！光是這點，怎麼會一樣呢？

歐美等反蘇國家，敢在俄烏戰爭中暗地裡幫忙烏克蘭，請問，誰敢明的暗的幫台灣與中國為敵？ 連美國都怕，日本敢嗎？ 等戰事結束後，那些曾經幫台灣對抗共軍的國家，以後還想繼續跟中國做貿易嗎？

這些國立大學生的腦袋應該不笨，也應該可以理解到蔡政府所說的話，從來就是謊言連篇，從台獨、萊豬、核食、絕對不缺電，一直到公投，哪一個不是謊言？一再受騙還能繼續相信他們說的：「全世界民主國家都會站在我們這邊」這種毫無根據的謊言，坐等國際的金錢彈藥武器源源到達台灣，豈不讓人感到無比擔憂？

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