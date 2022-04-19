陳時中防疫策略拼命向西方看齊，而美國白宮最高防疫專家佛奇卻悲觀認為COVID-19無法群體免疫，恐陷不斷打疫苗與得病的輪迴，沒法一勞永逸。美防疫專家團隊都表明對群體免疫目標無能為力，陳時中不該用佛系防疫僥倖態度拿台灣人生命健康來賭運氣。

陳時中公開表示，世界COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台灣疫情往上升，今年7月時可望有國家7天或14天內染疫率與台灣一致，只要雙方疫情水平一樣，屆時就可自由流通免隔離。

換言之，隨著本土新冠確診感染數不斷激增趨勢，陳時中竟然異想天開用染疫率15％規劃準備？自我催眠防疫低於全世界染疫率水平仍處安全？按照這染疫率估算全台恐350萬人確診，這隨之而來的確診激增恐讓第一線醫護人員面臨疲於奔命，連帶拖垮醫療能量瀕臨超載負荷，瞬間恐加劇那些已有高危併發病症民眾染疫後確診死亡的風險。

如今傳來新北2歲確診重症男童搶救6天無效宣告不治的噩耗，主事者卻不負責任主張「染疫人數越多越好」達到「群體免疫」的謬論，事實證明根本就是政府無能防疫，保證全民生命安全甩鍋卸責的藉口。面對民眾的憤怒與質疑，陳時中不該繼續錯下去。

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