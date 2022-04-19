烏俄戰爭，烏克蘭被打得滿頭包，總統澤倫斯基不思早日結束戰爭，反而火上加油，說要與俄展開10年戰爭。

此舉符合兩項利益，其一澤倫斯基可以順理成章當長期戰時總統；其二美國可藉戰爭拖垮俄羅斯，樹立其領導地位。美國前白宮國家安全顧問波頓最近就再度挑起「美軍駐台」話題，波頓說，必須在中國動武前，通過威懾手段保護台灣，而這代表美台都必須大幅增加軍事預算，軍方進行更緊密協調行動，這可能也應該意味著美軍駐台，如同1979年前一樣。簡單說，波頓就是希望台灣繼續向美國購買武器，而且恢復美軍駐台。

美軍駐台就能消彌戰爭？那南越怎麼丟的？阿富汗怎麼丟的？美國20年來投注2兆軍費幫忙阿富汗訓練軍隊，一夕之間土崩瓦解，美軍跑得一個不剩，這就是美國駐軍的結果。

波頓之說到底是在幫台灣還是害台灣？大陸早就列出武統台灣的7大條件，包含：1.台灣宣布獨立；2.台灣未宣布，但實質獨立；3.台灣內亂；4.台灣獲得核武；5.無限期延遲兩岸討論統一的對話；6.外國勢力干涉台灣內政；7.外國軍隊駐紮台灣。

當然台灣不必怕對岸，但好日子為什麼不好好過，非要惹事生非挑起嫌隙？美國駐防台灣只會增加戰爭因子，對兩岸和平一點助益都沒有。

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