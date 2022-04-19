「攻擊」與「防衛」是人類歷史最古老的矛與盾之爭。一旦矛尖了，專家就想方設法建造更堅固的盾；盾安全了，專家又絞盡腦汁研磨更尖銳的矛。這場「飛彈」與「反飛彈」之爭，目前勝出的是飛彈，而且可預見的未來五至十年，艦艇無法扭轉這一劣勢。

反飛彈的第一道關卡是「反應時間緊迫」。尤其是高度僅3至5公尺的掠海飛彈，當它越過地平線進入艦艇雷達偵測範圍，距離僅8至10公里。這時艦方擁有的反應時間，即使「次音速」飛彈也不到一分鐘，遑論如今動輒3馬赫以上的超音速飛彈，時間只有十幾秒。時間如此緊迫，艦方必須正確地做出一連串處置，諸如搜索雷達偵測來襲飛彈、追踪雷達建立追踪、系統解算目標航向航速以求取「前置攻擊位置」、武器指令、武器轉向對正威脅方位，以及最終發射反制武器。

反飛彈的第二道關卡是「難以偵測」。試想飛彈的外形與體積，當它對著戰艦而來，彈頭與彈翼形成的「雷達橫截面」有多小！再假如來的是緊貼著海面的掠海飛彈，浪花與水氣會干擾雷達偵測效果，又因「搜索雷達」的解析度不佳，想要在緊迫的時間內鑑別出目標是一枚來襲飛彈，難度十分的高。

傳統戰鬥系統的處理過程冗長費時，對緊迫的反飛彈作戰根本束手無策，專家這才研發出「結合『搜索』與『追踪』雷達於一體」的相列雷達，再配以神盾系統，反應時間可壓縮到2至3秒。然而就算使用神盾系統，相列雷達對掠海飛彈的偵測能力同樣受限於解析度，因而又研發出「兼具遠、近偵測能力」的雙頻相列雷達。

雙頻相列雷達說穿了就是安裝2部、各自獨立運作的相列雷達，一部是低頻(S波段)，負責偵測遠距離、高角度、大型目標；另一為高頻(X波段)，負責偵測近距離、低角度、小型目標。

Ｘ波段的解析度強，可以鑑別小型目標。Ｓ波段解析度差，但傳播距離較遠。（作者提供）

針對反掠海飛彈，除了配備雙頻相列雷達的神盾系統，其餘都力有未逮。可以預見，「雙頻神盾」未來會成為海軍主力戰艦的標配，但目前因技術困難且價格高昂，全球僅中、美少數新造艦艇安裝了這套系統。

若缺少雙頻神盾，艦艇應付掠海飛彈的「硬殺手段」就得依靠方陣炮與公羊飛彈之流的「近迫武器」。這類武器的特色是全自動、獨立作業、集「偵測、打擊」於一體，如此才能省去複雜的「射控解算」，反正看到什麼，就朝著那個方位與仰角攻擊。

方陣炮與公羊飛彈，它的偵測雷達就在武器的正上方（圓形罩之內），再輔以紅外線追踪儀，只要發現在射距內的目標，就朝著目標的「方位」與「仰角」攻擊，完全省去傳統的射控解算。

近迫系統看似完美無缺，其實存在兩個隱憂。一是得休息，不可能24小時開機；二是敵我不分，管他目標是什麼，只要符合攻擊條件就「殺無赦」。為了避免誤擊友軍，只要區域內存在空中活動，例如起降直升機、無人機，艦方的第一個動作就是關閉近迫武器。

此次俄烏戰爭中被繫沉的莫斯科號，攻擊力十分強大，防衛力卻顯薄弱，因為艦上安裝的是40年前老舊的戰鬥系統，雖然擁有多道保護措施，但所有保護始自「偵測」。若未偵測來襲飛彈，再多的保護皆是惘然。（作者為海軍前艦長）

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