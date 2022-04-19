稍早，中國大陸駐美大使秦剛在華盛頓主持飛虎隊成立80周年紀念會，邀請了幾位僅存的美國老飛虎隊員。秦剛特別穿了一件飛虎隊夾克，只是後面沒有常見的中華民國國旗。幾位美國老飛虎隊員笑的很開心，飛虎隊是二戰中美空軍的傳奇，產生許多英雄人物，甚至戰後都很有影響力。今天中華民國政府不辦任何紀念會，但還是有其他中國人願意站出來辦，紀念中美兩國並肩作戰的感人歲月。

順便一提，不僅民進黨執政的中華民國政府沒有舉辦紀念活動，連中國國民黨自己也是一片沉默。我把這則新聞的圖文貼在抗戰相關的臉書社團，沒想到引起相當大的反應。指責民進黨、共產黨和國民黨的留言都有，其實這中間最該批評的是國民黨，因為這是國民黨自己的歷史，是國民黨曾經為過去中國人的貢獻，也代表為未來中國人貢獻的歷史承諾。

首先，本來就沒有人會期待蔡政府駐美代表蕭美琴會去辦飛虎隊紀念活動，因為民進黨本來就很崇拜日本殖民統治，二戰美軍是「敵軍」，怎麼可能去紀念呢？今日沖繩紀念台籍日本兵的台灣之塔碑文有蔡英文落款，上面寫著「當年日台戰士皆為同胞、生死與共、榮辱同擔」。其實這是往自己臉上貼金，當時台籍日本兵除了高沙族外，主要是當軍伕，搬運軍火、挖洞、砍柴、生炊，或者是當獄卒。日軍並沒有把台籍日本兵當成「同袍」，更不是「同胞」，而是差遣的雜役。

事實上，戰後有關台籍日本兵的賠償問題，日本法庭已經做出裁定，台籍日本兵不是日本人，連戰時都不是。日本社會還把海外殖民地的朝鮮人和台灣人稱為「第三國人」，意思是，既非日本人也非外國人，而是寄在日本社會的潛在犯罪群體。

其實，蔡政府也不必然自甘作為日本的賤民，而是機會主義本能使然，這也是民進黨的一大特色。碰到日本，就說他們是以前是日本人，日本統治有多好，被盟軍轟炸很可憐。面對台灣人中共黨員被處決，就說他們是被國民黨殺害的受難者，彷彿自己也要沾一點中華人民共和國建國烈士的光榮。面對蔣渭水的抗日，又歌頌台灣人抵抗日本統治的精神。不論面對任何歷史事件和人物，民進黨總是想盡辦法靠向有道德優勢的那一方，或創造那一種說法。

在思想領域和歷史傳承上，民進黨是厚臉皮的機會主義者，以毫無道德來假裝自己有道德立場，足以迷惑人心於一時，而國民黨則是沒有思想、沒有膽量、沒有能力，完全沒有道德立場可言，變成歷史迷航。

以飛虎隊紀念活動為例，國民黨讀到相關訊息後，發表一個聲明，氣急敗壞，把中共大罵一頓，還用了一個從來沒有過的歷史名詞「華美合作」，連「中美合作」都說不出口，膽小如鼠，顯得幾分滑稽。我自己辦過很多歷史紀念展覽活動，包括線上的，一個簡單的形式，幾萬塊都做得到。重點是心意要到，誠意要到。黨中央喬一些事情，請吃個飯，花的錢和時間都不只於此，偏偏對於紀念自己前輩的歷史貢獻毫無興趣，卻讓外界看到有關桃園市長提名人的激烈爭吵。

過去一段時間，國民黨把重點放在民進黨施政引發的不滿，希望激發人民的憤怒，以轉換為對自己的支持。事實證明，這種短期的情緒操作是失敗的，人民的支持最終來自於政黨思想的堅定性、行事的能力、這兩者轉化的穩定性和方向感，以及可信賴的政治素質。

（作者為資深媒體人）