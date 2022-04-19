上月中，英國知名的品牌價值評估諮詢機構「Brand Finance」發布《2022年全球軟實力指數排名》，根據去年底調查全球120個國家和地區10萬多人，其中包括外交和商務領域的專家，以「知名度」、「影響力」、「總體聲譽」、「軟實力支柱」、「防疫表現」等11個指標，最終得出了最新的軟實力榜單。其中，美國從去年的第六上升至榜首，而中國大陸也從第八上升至第四。

在1980年代末，美國學者約瑟夫．奈（Joseph S. Nye）提出「軟實力」（soft power）的理論，指「一個國家通過吸引和說服，而非脅迫或收買，令其他國家達至其預設目標的能力。」他認為一個國家的軟實力主要存在於三種資源中：「文化」、「政治價值觀」及「外交政策」。以當時先後發生日本泡沫破滅、柏林圍牆倒塌、蘇聯解體的國際事件來看，美國確實以軟實力打敗了當時的主要對手。

然而，1990年代初至今三十年，美國內部治理問題叢生，使昔日一枝獨秀的軟實力似有逐漸下滑的趨勢。貧富差距惡化、種族矛盾擴大、基礎建設停滯、通膨情勢嚴重，加上金融與地產投機盛行、製造業空心化、國債快速累積，許多人已經喪失美國夢的奢想。2016年私德備受爭議且從沒有執政經驗的川普總統上台，便是一個警訊。可惜川普只點出了問題，卻無時間與能力解決。加以疫情處理不當，任滿一屆4年便倉促下台。

在2021年軟實力指數排名中，美國落居全球第六的主要因素便是防疫指標落於人後。全球第一的感染人數，使其在疫情應對分項上排名全球第105名，差不多就是全球倒數。此外，與排名第一的德國相比，美國在總體聲譽、商貿形象、國內治理（是否安全）、國際關係、人民與價值觀（是否友善）等指標也都表現落後。而拜登總統在去年初上任，一改川普任內的許多政策，例如防疫與疫苗接種，例如大力拉攏傳統盟友，使美國在西方媒體的形象大為改善，才在2022年的排名中重回世界第一。

然而軟實力的作用，也需要有軍事的硬實力與經濟的影響力為後盾，才能無遠弗屆。此刻的美國不如以往，由於空虛的製造業，無法給予盟國太多實質的援助。軍事上的領先，也不若過往的絕對優勢。加上拜登在國內低落的民調，而兩黨惡鬥的政策不一致，令盟國不知此時民主黨當局的承諾是否能延續。例如眼下俄烏戰爭，雖然美國領導北約制裁俄羅斯，然而金磚五國（除俄羅斯外）、東協國家、中東產油國、中南美洲國家、伊斯蘭世界諸國幾乎都沒有參與制裁。顯然，俄羅斯資源與能源大國的地位，比起美國的金融大國地位，更像是擁有走遍世界的硬通貨。

俄烏戰爭中，對於流離失所、妻離子散的烏克蘭人民而言，沒有什麼比和平更加珍貴，更加迫切渴望。然而美國及北約提供的卻是武器，而非居中調停的和平希望。也難怪在最近的《美國保守派》（The American Conservative）雙月刊中，前雷根總統顧問Doug Bandow發文「華盛頓將對抗俄羅斯到最後一個烏克蘭人（Washington Will Fight Russia To The Last Ukrainian），質疑戰爭是否最符合烏克蘭人民的利益？美國曾用軟實力成功贏得對德國、日本、蘇聯的挑戰，難道只因如今直接受影響者不是美國人，就可以不斷執著以軍事武器解決爭端？

此外，資本主義制度強調私有財產神聖不可侵犯，財產權高於國家權力。然而，美國近日將去年撤出阿富汗後凍結的該國資產沒收，以及凍結甚至沒收俄羅斯私人財產，都可能傷及美國長遠的軟實力，恐怕也將損及美元霸權的維繫。例如，海灣阿拉伯國家合作委員會在今年與中國大陸的接觸中，就傳出以人民幣結算石油交易之說。而著名的哈佛大學經濟學教授Kenneth Rogoff也在近作指出，將美元「武器化」的種種作為，或將在20年內終結美元的霸權主導地位。原本可能需要50年才能完成的事情，現在可能需要20年。無疑，對已經喪失製造業大國地位的美國而言，倘若進一步喪失金融霸權的大國地位，對美國的軟實力更將是致命的打擊。

但其實追根究底，美國軟實力的根源不在美元的國際地位，而在國內治理的良窳。如果中產階級振興，貧富差距改善，種族矛盾和緩，基礎建設先進，通貨膨脹溫和，財政收支平衡，人民自信爆棚，下一代人過得比上一代人好，那麼美國夢就能不斷在全球發出磁吸力及影響力，美國的軟實力才能像1990年代一樣所向披靡。而不至於像今日，在多項戰爭制裁發起號召中，只得到雷聲大雨點小的反應。（作者為香港中文大學金融系副教授）

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