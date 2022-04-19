因應新冠肺炎疫情升溫，衛福部食藥署於4月17日邀請國內臨床醫學、小兒醫學、感染醫學等領域專家召開專家會議，在一天之內快速通過6-11歲兒童疫苗的緊急使用授權（EUA）。

儘管歐盟已經在今年3月通過並授權莫德納的新冠疫苗可用於6-11歲的兒童，然而在去年10月下旬，莫德納主動宣布，將延遲申請 6-11 歲兒童疫苗在美國的EUA，稱將等待美國的 FDA 完成對其青少年（12-17歲）EUA 請求的審查後，再進行申請。因此，美國至今尚未允許6-11歲的幼童施打莫德納。

據悉，這是因為莫德納接獲FDA的通知，他們內部的審核小組需要更多時間來審查莫德納對該年齡組（6-11歲）接種疫苗後心肌炎風險的國際分析。按莫德納不具名人士的說法，美國的FDA 已經表示這項審查不可能在2022年3月之前完成。

相對於台灣食藥署的專家小組能夠在短短一天之內，完成分析並審查通過莫德納6-11歲的EUA，這再一次印證了，世界怎麼跟的上台灣！

目前美國唯一通過並核准使用的5-11歲新冠疫苗，是輝瑞的BNT疫苗。輝瑞所提供的實驗數據包括了2,268名5-11歲的兒童，其中2/3的參與者每隔3周接種兩劑疫苗，剩下的1/3則接受了兩次生理鹽水安慰劑注射。根據輝瑞所提供的數據，BNT疫苗在預防有症狀的 COVID-19，有效度為 90.7%，而且這些幼童體內增加的抗體與接種疫苗的16-25歲的人群極為相似。根據輝瑞公司的說法，該疫苗在兩組的測試者中都是安全且耐受性良好，並沒有出現嚴重的副作用或心臟疾病的案例。

美國FDA 評估了輝瑞BNT疫苗對年幼兒童的安全性和有效性之後，認為該疫苗對預防嚴重 COVID-19 病例的益處超過了該年齡幼童可能出現的副作用的風險，並在2021年10月通過EUA授權BNT用於5-11歲的兒童。

這可以說明兩點。第一、美國的FDA確實是一個非常專業的獨立機構，特別是對於幼童疫苗的EUA，他們的審查是非常嚴格且謹慎的。第二、為何台灣不先通過已被美國FDA跟歐盟認證的BNT，而選擇先讓台灣的幼童施打莫德納呢？

最顯而易見的原因當然是攸關疫苗的採購。去年台積電、鴻海、慈濟所共同捐贈的1500萬劑輝瑞BNT疫苗，已全數到貨，但衛福部對未來BNT疫苗的採購情況，卻不置可否。日前鴻海集團創辦人郭台銘受訪被問及是否可能再採購、捐贈新的BNT疫苗時回應，從去年8月回台灣後，就一直跟衛福部溝通，也想繼續捐贈後續的BNT疫苗，可是都沒有得到回音，而國家也沒有再提出這個需求，自己已經等了一年多了。言下之意，顯然是急驚風遇見了慢郎中。

台灣防疫最讓人詬病的就是錯誤的篩檢政策與疫苗採購，前者是掩耳盜鈴的虛胖，以不篩不檢壓縮確診人數，維持歲月靜好；後者是夜郎自大的無知，用政治的手段玩弄科學，視人民生命如草芥。

如今本土疫情大爆發，現在的重中之重，乃在疫苗，特別是安全無慮的幼童疫苗。然而蔡英文政府在採購疫苗一事上，不僅荒腔走板，而且明明已經是人命關天，卻依舊還在政治算計。只因BNT的採購必須透過與中國的復星藥廠簽約協商，衛福部的態度明顯消極反覆，而且無視BNT是目前市場上惟一通過歐盟與美國對幼童疫苗的緊急授權，也要迅速草率地在一日內通過莫德納兒童疫苗的EUA，這除了政治盤算，還能有什麼其他高尚的理由呢？

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）