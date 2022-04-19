3月30日，俄羅斯武裝力量從烏克蘭北部基輔和切爾尼科夫地區撤退。4月3日，烏克蘭爆出多張疑似平民在此前被俄軍佔領的布恰鎮遭到射殺的照片，指責俄羅斯實施了對平民的殺戮政策。俄軍予以否認，並提出反向指控。此後，烏克蘭、西方與俄羅斯圍繞「布恰事件」的真偽以及施暴者身份展開了激烈的論戰。

就像人們經常說的那樣，戰爭中第一位受害者就是事實真相。雙方的輿論攻防並未幫助人們澄清事實，反而導致布恰疑雲越發顯得深不可測。然而，令人訝異的是，布恰在短時間內達到輿論沸點後很快冷卻，如今已經從各大媒體的頭條位置消失。

有關烏克蘭的新聞，現在焦點已經從這個基輔西邊的小鎮子調整到了烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克兩州東北起利西昌斯克、魯比日諾耶，西南至庫拉霍沃、紅波利亞納的200平方公里廣大地域，這片區域南接頓涅斯克州首府頓涅斯克市，經伊久姆北接哈爾科夫。烏克蘭武裝力量哈爾科夫集群以及衝突爆發前深入東部二州北部的烏軍多支部隊，連同自基輔和切爾尼科夫方向出援的烏克蘭人，和頓巴斯親俄民兵、俄軍東集團、從基輔周圍向北經白俄羅斯繞道進入烏東的俄軍北集團以及在馬裡烏波爾完成任務北上的俄軍南集團（含車臣部隊）形成了你中有我、我中有你的犬牙之勢。

數日來，俄軍加大力度對烏縱深目標進行精準打擊，同時對包括哈爾科夫在內的大量戰區內目標進行炮火突擊，俄烏雙方在波帕斯納亞等地的交火也漸趨激烈。在烏東大戰一觸即發的緊張態勢下，此前的「布恰事件」不再保持新聞熱度並非不能理解，但人們也不應該僅僅把布恰的冷卻視作新聞媒體的職業性「健忘」。

實際上，布恰在新聞上的冷卻很大程度上與其熱度的明顯躥升遵循著同樣的邏輯。「布恰事件」發生前，俄烏在土耳其伊斯坦堡舉行的會談取得了較大進展，除馬里烏波爾以外的戰事也成平緩甚至靜默狀態。「布恰事件」甫一爆出，伊斯坦堡和談的成果立刻化為烏有。俄烏雙方、俄與美西方之間的對立和對抗情緒迅速上升，接下來的事情就是美西方開始向烏克蘭提供重武器，而俄羅斯方面則調整兵力加大向烏東進攻力度。從這個角度來說，「布恰事件」已經成了近期俄烏戰場的一個轉折點，證明了在21世紀的混合戰爭中，認知域能夠對物理域產生重大作用。

當然，最終決定衝突終局的仍將是敵對雙方在物理域，也就是現實戰場上交手的結果。表面上看，無非兩種情景，一是俄軍戰勝烏軍，控制整個頓巴斯地區，甚至席捲東烏，飲馬第聶伯河；二是烏軍擊敗俄軍，迫使俄軍退回到2月24日特別軍事行動發起前的所在位置。然而，從俄烏衝突的真正起因和控制變量角度看，卻必須要認識到，即使未來一段時間，俄烏雙方在頓巴斯-哈爾科夫一線的血戰分出了上下，俄烏衝突也不會迎來結果，前述兩種可能性仍然只是衝突的過程現象而不意味著最終結局。

原因很簡單，俄烏衝突50多天來，真正決定性的因素，始終在烏克蘭的黑土地以外。這場衝突的實質是俄羅斯和美西方之間關於歐洲，至少是東歐秩序的決戰，戰場在烏克蘭，真正的「戰爭」卻是在美國和俄羅斯之間。是俄羅斯一舉打破美西方依托北約框架主宰歐洲安全格局的現實，還是美西方合力用美國的武器和烏克蘭人的血把俄羅斯的大國地位磨碎，這才是這場衝突真正的兩種可能結局。而到目前為止，雙方都還遠遠談不上已經進入決戰階段。頓巴斯的隆隆炮聲即便停歇，美俄的決鬥也不會停止。

（作者為中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副院長）

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