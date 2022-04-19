國內疫情飆升，19日本土確診案例數跨越「1500例門檻」，中央防疫指揮官陳時中宣布，全台各縣市須在1周內全數啟動「輕症居家照護管理」，以有效舒緩醫療量能的壓力，未來還會推出鬆綁措施，如縮短被匡列者居隔天數等。

隨著台灣防疫實質走向「與病毒共存」，未來疫情大爆發恐將難以避免，陳時中也早早就打了預防針，推估台灣的染疫率可能達15%，也就是說會有超過300萬人確診。這是多麼恐怖的數字！

就算Omicron疫情以輕症居多，一旦確診者如此之多，基數這麼大，重症甚至死亡的人數絕不可輕忽。此外，從鄰近香港、韓國和日本的疫情流行曲線觀察，疫情由低點到高峰再回到低點，大約要歷時2到5個月，防疫專家在比較了台灣和各國防疫強度後認為，台灣這波疫情應可控制在3到5個月之間。也就是說，疫情至少將持續至7月，長一點的話則可能會到9月。

儘管桃園市長鄭文燦認為陳時中實力很強，參選北三都（台北、新北和桃園）都有勝算，然而，大疫當前，陳時中恐將無緣2022選舉了。因為即使是最樂觀的估計，疫情到7月時可以告一段落，也已太貼近民進黨台北市長提名的最後期限；再說，民進黨已表明對北三都市長人選採取「連動」考量，若是要7月過後再來決定台北市長提名人選，等於新北和桃園的人選也得拖延，勢必壓縮選舉活動的進行。

更何況在中央疫情指揮中心缺疫苗、缺篩劑、缺藥品的「三缺抗疫」下，疫情會如何發展還存在許多變數，如果持續到9月以後，別說會耽誤台北市長人選決定的期程，恐怕還會波及整個民進黨2022年的選情。

陳時中就別再心猿意馬想選舉了，還是專心處理疫情吧！