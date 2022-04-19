愈來愈多的跡象顯示，烏克蘭戰爭的第二階段已經開打。而這一次，俄羅斯軍隊可能不會再像之前那麼「客氣」，將放手猛攻。

這些跡象包括放下武器的時限過後，俄羅斯逆火式轟炸機即轟炸了亞速營盤據的馬立波亞速鋼鐵廠。這些高空轟炸機在3000公尺高空飛行，單兵使用的刺針飛彈打不到。烏軍防線，從哈爾科夫、盧甘斯克、頓涅茨克到尼古拉耶夫，都遭到俄羅斯的大規模轟炸。烏克蘭總統澤倫斯基雖仍信心滿滿，但在俄軍全力以赴下，頓巴斯地區的淪陷，將只是時間問題。

戰爭一般由一到數個戰役組成。攻擊方在戰役結束後會進行休整、重新集結，準備發動新的攻勢。烏克蘭戰爭的第一階段戰役從2月24日開打，到4月5日俄軍撤出對基輔的包圍為止。俄軍比較明顯的戰果是占領了烏克蘭南方的港口城市赫爾松，但在圍殲新納粹主義亞速營的馬立波之戰則遭到堅強抵抗。

在北約提供大量情報與武器的支持下，烏克蘭軍隊也有良好成績。相當數量的俄軍戰機與裝甲車被擊毀、數名俄軍指揮官陣亡，最振奮軍心的是具象徵意義的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」被擊沉。消息傳出各方矚目，在媒體造勢下甚至讓外界產生烏克蘭勝利在望的錯覺。

但事實並非如此。俄軍在第一階段戰役中戰果不如預期，是因為過於「客氣」，擔心造成平民傷亡而綁手綁腳。俄烏軍力不對等，烏克蘭即便有不錯戰績，除非北約實際派兵參戰，否則也終將飲恨。

戰爭造成平民死亡，美軍術語稱為「附帶損害」（Collateral damage），指非出於軍方本意而誤殺（傷）的無辜百姓。美軍戰術以轟炸為先，造成的「附帶損害」一向很高。以2003年伊拉克戰爭為例，美英聯軍在進攻階段共造成伊拉克7299名平民被殺，聯軍只有139名美軍和33名英軍陣亡。攻擊方每名士兵陣亡相對平民死亡比率高達42.43人。

而俄軍打烏克蘭，依據聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）4月8日公布的數據，烏克蘭平民死亡人數為1626人，而俄羅斯官方3月25日公布俄軍陣亡人數為1351人。即便兩者都被低估，每名俄軍陣亡相對平民死亡率仍只有1.20人，「附帶損害」比率遠低於美軍在伊拉克戰爭中的狂暴。

但俄軍第二階段攻勢還會再如此「客氣」嗎？這正是讓外界擔心的。「莫斯科號」被擊沉讓俄羅斯人憤怒。北約提供大量情報與武器讓俄軍損失慘重，讓俄羅斯感到對手是整個北約而不是烏克蘭。但這怒氣既不能發洩到北約身上，只能對烏克蘭發洩。

實力不對比，小國激怒大國，只會造成大國報復，並不能真正扭轉形勢。被激怒的俄羅斯出手將不再「客氣」。效法美軍大規模轟炸的結果，烏克蘭軍隊損失將擴大，平民的「附帶損害」，也將令人難過地增加。

這說明：福者禍所倚。表面有利的事反而可能有害。烏克蘭如此，台灣也一樣。近日美國對台灣的關注增加，來訪的國會議員與前政要絡繹不絕。但激怒中國大陸，對台灣的未來，真的有利嗎？

（作者為台灣國際戰略學會執行長）