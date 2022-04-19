觀察和討論大陸政治，「反腐」與「政改」是繞不開的兩大問題，也是中共執政以來的兩個難關。習近平執政的第二個五年即將屆滿，台灣由於夾在中西方意識形態交鋒最前沿，很難以平常心客觀看待十年來大陸體制和治理的現況。事實上，今天的中共和十年前已大不相同，習近平一手整頓官箴嚴厲反貪，一手運用科技力量建構扁平化數位政務平台，一次性解決了兩大難題。

客觀看待中共打貪成效

深受傳統西方政治學或價值觀影響，再加上台灣自己的民主轉型經驗，探究中共政治往往從威權時代國民黨與前蘇聯找經驗，認為大陸官場的貪腐、濫權等現象是一黨專政的「必然」，反腐必有選擇性，只會「愈反愈腐」；另一方面，對所謂政治體制改革也以言論自由、政黨政治與公民直選為條件，凡不符合這些條件，就是「裝點門面、隔靴搔癢」，不是真正的政改。

在這個定義下，台灣乃至整個西方學界都有如下判斷：習近平10年反腐只是「權鬥」，以反腐名義整肅政敵，中共「政改」不僅沒有進展，甚至倒退回毛時代。的確，習近平上任後，政治走向的確與國際社會的期待有很大差異。例如，胡溫時代有意循序推進的黨內直選試驗被叫停，大陸輿論議政氛圍更加緊縮，NGO在大陸幾乎不再享有生存空間。這也是為何美國朝野均同意調整對中戰略，並且高度認同「以市場化促進自由化」的接觸戰略失靈，因而轉向激烈對抗或競爭的根本原因。

然而，西方世界的失望和憤怒是一碼事，大陸政局或制度的演變及成效又是另一回事。正如台灣網路流行的一句話，「當敵人生氣了，就代表你做對了」。西方對中共的失望，不正是反映出大陸政治制度的韌性和效能嗎？如果中共政治制度真的如某些人講的「專制落後」、「不堪一擊」、「即將崩潰」，為何西方要如此緊張提防「中國銳實力」，甚至模仿大陸「一帶一路」等計畫強化基建？

「中國崩潰論」喊了40年，台灣社會聽得不厭其煩，卻忽略兩岸共通的語言、文化優勢，應可對大陸或中共制度的真實面進行認真、客觀的了解。

據中共中紀委披露：自2012年以來，近9千萬名中共黨員中有408萬人因違紀被查處，其中省部級以上幹部近400人，廳局級超過2萬人，縣處級、鄉科級近80萬人，整肅力度放諸五千年中國歷史都相當罕見。知識菁英對官箴的批評或質疑聲當然仍存在，但上億普通百姓親身感受到政治和社會風氣的變化，因而對中共「打貪官」產生樸素的認同感。

台灣貪腐問題難以根治

中共打貪見效，主要是同步推動反腐與整頓官場不良習氣，習近平上任後，各級政府普及使用公務信用卡、公務用車貼標，保證每一筆公帳、支出都可以追溯到人，過去由公帑滋養的大批高級會所和高檔餐飲集團或停業倒閉、或股價長期萎靡不振、或轉型為大眾平價消費場所，一些幹部被查出在政府食堂用寶特瓶喝茅台，正是反映出北京高壓整風下官員們的窘迫。

這是「治標」的一面，另有「治本」的一面，大陸官方藉助網路科技，推出全國一體化電子政務平台，民眾陳情、企業辦事審批全部納入網路系統透明管理，截至2020年底已有8億人使用。除了行政便利化的淺層效果外，更徹底打破了困擾中國官僚政治數千年的「基層裁量權」之困。

眾所周知，正因大陸幅員遼闊、官僚層次繁多，愈是基層權力就愈有變通、變現等問題，「政令不出中央」、「小官巨腐」是歷代統治者無法根治的大患。換言之，大陸以科技建構數位化、扁平化的行政平台，不亞於一次重大政治體制改革，與持續高壓反腐整風形成「兩翼齊飛」效果，正深層次改變數千年來中國政治與治理的邏輯。

台灣以享有自由民主制度的華人社會為榮，但政治分贓、官官相護、標案腐敗等問題始終難以根治。大陸科幻小說《三體》創造了「降維打擊」一詞，不知未來某一天，還在沉迷於「中共崩潰論」的台灣人會不會突然發現，自我革新後的大陸體制已經具備對台灣「降維打擊」的能力？