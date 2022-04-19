在這短短新任總統尹錫悅與即將卸任的文在寅總統政權交接期間發生的種種奇特古怪事，連韓國人自己都感嘆不已，認為在政治歷史上從未有過的經驗，比看連續劇還有意思。

其中，最值得台灣參考的是，所謂親文在寅或一直擔任「忠犬」角色的司法體系的「叛變」。目前還是執政黨的民主黨為了保護文在寅安全下台及總統大選落敗的該黨常任顧問李在明不受檢方調查，利用掌握國會172席次之優勢，強行修改刑事訴訟法，擬徹底刪除檢察官的偵查權。

日前，檢察總長金浯洙為表達抗議向文在寅提出辭呈，18日，文在寅不得不及時召見，予以安撫及避免2300名檢察官集體辭職，讓他顏面全失。一般認為，文在寅表面作秀而已，暗中支持能保護他的法令在國會通過，以便文在寅可以在5月3日最後一次主持的國務會議決議與頒布施行日期。

大法院長金命洙也站出來支持檢察總長金浯洙。指出民主黨匆促提出的法案諸多違憲，並且從未舉行公聽會充分聽取人民的聲音。況且大韓律師公會等市民團體極力表示反對，認為受害的不是檢察官，是全體人民，民主黨應暫停修法，檢察官任勞任怨辦案不能完全否認，但人民對於公平、公正偵辦提出質疑確實有待改善。

南韓警察全國雖有12萬人，但覺得將檢察官業務全交給他們會吃不消。警方的犯罪搜查能力與專業比起檢方還是有限，並且目前由警察處理的偵辦案繁多，拖延時間已夠長，成為民怨，損及人民對警察的形象。

在這節骨眼上，尹錫悅提名的此次18名內閣中最年輕、現年僅49歲的檢察長韓東勳受到格外注目。80多歲高齡的政界元老金鍾仁都說，尹錫悅新政府首長名單中，能挑選韓東勳是難能可貴，他認為韓東勳不會百事順從尹錫悅，是國家與人民的福澤。

當然，即將舉行的國會人事聽證會上，民主黨國會議員已放話要給韓東勳難堪，甚至拒絕參與聽證會。因為，既便民主黨在國會通過綁住檢察官辦案，韓東勳不為所動，他反而告訴民主黨：會捉壞人就是人民的好檢察官。暗示一上台後，不管是文在寅，還是李在明，有罪必須受到司法制裁。

大選雖然結束，但稱為第二次大選的全國地方選舉即將於6月1日登場。民主黨一黨獨霸的國會與檢察官的「鬥爭」成了南韓人民的另一項選擇，目前來看，民主黨的為所欲為，反而助長尹錫悅加分，演變成得不償失之結果。

南韓完全政黨輪替正在進行中，先是奪取中央政府，然後在地方選舉獲得勝利，2年後舉行的國會議員選舉，不會是民主黨的天下。目睹南韓政局變化如此快速，難道台灣不羨慕嗎？（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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