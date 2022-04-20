針對輝瑞兒童疫苗忙了兩個多月搞不定，陳時中日前透露洽購過程牽涉四方談判，包括輝瑞、BNT和上海復星及我方，商業合約還有很多需要突破，這裡面有一點點合約關係的複雜性。唉呦，阿中部長真健忘，之前深綠旅美學者翁達瑞〈給郭董上一堂法律課〉唱衰郭董買不到BNT疫苗，傳聞他是蔡英文總統敦聘的玉山學者，怎麼不請他神救援？

被翁達瑞刺激，郭董狠掏50億買到了BNT疫苗，連帶台積電、慈濟共襄盛舉，如願幫台灣人民、台灣政府買到1500萬劑BNT疫苗。不僅如此，被翁達瑞出征的還有趙少康、高虹安、彭文正全都吃過他暗虧，雖然沒有構成傷害，但成天躲在網路世界裡當鍵盤柯南，鬼吼鬼叫、暗箭傷人，任誰都會被搞煩，這位被親綠人士奉為打藍的英雄，充其量算是旅美的1450、念到博士的塔綠班而已。

這回陳時中親自操刀買兒童用的BNT疫苗遇到小麻煩，怎麼就忘了請這位玉山學者出馬，趕緊來上幾堂法律課不就得了？陳時中若是忘了他，他也應該自告奮勇，挺身而出，出手相救為疫苗憂心的台灣家長、孩子，他雖人在美國，疫情正熾也可以視訊會議教兩手法律專業課程不是嗎？

當然啦，如果龜縮真見不得光，或是只能靠一張嘴吹牛，也不必太為難這位神龍見首不見尾的藏鏡人，指揮官陳時中記得開他一張製造假消息的罰單，這樣他才知道什麼時候該閉嘴。

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