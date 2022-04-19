「龍」在東方寓意祥瑞，「dragon」在西方寓意邪惡，是什麼原因導致這種差異？《黑龍的傳說》作者金龍壽近日接受中新社「東西問」獨家專訪，就「龍文化」的歷史淵源、深刻內涵進行講解，就如何突破東西方的「龍文化」差異、講好中國「龍」的神話故事進行解讀。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：《黑龍的傳說》講述了什麼故事，為何要耗時十年講好這個中國神話故事？

金龍壽：龍文化貫穿中華民族發展歷程，反映了中華文化的精神內涵。龍的傳說遍佈華夏大地，龍的文化影響整個中國。在黑龍江這片大地上就傳頌著龍的神話傳說。為講好中國神話故事，我用了十年時間踏遍黑龍江大地，走訪調研，收集素材，立志以講好故事的形式弘揚優秀傳統文化。《黑龍的傳說》追溯黑龍江的名字由來，它的前身叫白龍江。神話中，白龍經常興風作浪，以至鄉村凋敝、民不聊生。黑龍目睹白龍在人間種種惡行，與百姓齊心協力，奮起反抗，一舉打敗白龍。最後，黑龍顯現神仙原形，把身軀獻給了這片土地，人們將「白龍江」改為「黑龍江」深表紀念。

中新社記者：中國「龍文化」經歷了怎樣的發展，與中華文明發展有何關係？

金龍壽：中國學者們對龍文化的起源和發展有不同見地，大多數認為龍文化經歷了圖騰、神靈、帝王等崇拜意識的發展過程，諸多文物和遺址都生動還原了龍文化。中國將古老文化傳承下來，在參與、整合、標誌、傳承、引領幾方面與中華文明的發展密不可分。

「參與」是指龍文化參與了中華文明的起源，歷史中每個時期都有龍的身影。

「整合」是指龍文化在中華文明不同的發展時期，見證並整合了不同思想。

「標誌」是指在中華文明發展過程中「龍」逐漸成為不可替代的標誌，龍文化是中國文化，中國人是龍的傳人。

「傳承」是指龍文化將數千年積累下來的民族精神承載、延續了下來。它是團結統一、和諧包容、開拓創新、自強不息的，具有無窮的向心力和凝聚力，時刻鼓舞中國人艱苦奮鬥、善良包容、百折不撓、勇攀高峰。

「引領」是指在未來，龍文化依舊會伴隨中華民族走得更高、更遠。龍文化和諧發展的世界觀、團結統一的民族觀、共同富裕的價值觀和人類命運共同體的宇宙觀，都將帶領中國實現共同富裕、長治久安、興旺發達以及中華民族的偉大復興。

中新社記者：中國「龍」和西方「dragon」的文化內涵有何差異，什麼原因導致了這樣迥然不同的態度？

金龍壽：中國龍起源於神話，是靈性的神秘生物，有蛇的身體、魚的鱗片、鹿的角。《易經》云：「九五，飛龍在天」，古人認為龍是風雨的主宰，「真龍天子」是古代帝王的代稱。在古代星宿中，守護東、西、南、北四個方位的四方神靈中，青龍就屬於龍的一種。《三墳》云：「龍善變化，能致雲雨，為君物也」，龍在民間寓意吉祥好運、風調雨順；王安石的《龍賦》以龍喻德，表明龍啟示著人們的智慧和品德。

英文中的「dragon」翻譯成中文是「龍」，但跟中國龍的寓意卻完全不一樣。「dragon」一詞來源於古法語「dragon」，而後者則是來自拉丁語「draconem」，意為巨大的蛇。在西方文化中，人們對龍的印象最早來自《聖經》，其中描述了一條大紅龍，以邪惡形象示人，是魔鬼撒旦的化身。在《貝奧武夫》中，主人公貝奧武夫與會噴火的龍形怪獸搏鬥，延續了基督教中龍的魔性、罪惡象徵。因此，龍在西方神話故事中是被英雄屠殺的對象。

此外，差異還在於中西方意識形態的不同。西方國家由於地理環境和人文發展等原因，傾向於將自然或其他力量妖魔化、邪惡化，來彰顯和實現個人英雄主義。而在中國文化中，強調的是集體主義，是海納百川、心存仁義、和諧共處。中國傳統文化教導我們要發現善美、懂得感恩。因此，「龍」象徵中華兒女勤勞、善良、包容的世界觀。

中新社記者：「龍文化」如何體現在中國社會生活中？伴隨中西方文化交流深入，世界對中國「龍文化」的認同感發生了什麼變化？

金龍壽：龍文化根植於中國優秀傳統文化之中，可謂無處不在。

首先，中國龍衍生出傳統節日和風土民俗，如二月二「龍抬頭」、端午節賽龍舟、少數民族的龍船節、祭龍節等。又如十二生肖中，只有龍是在現實中不存在的，是中國神聖的吉祥物。

其次，龍圖騰也是龍文化傳承數千年的載體。從中國古代各個時期出土的玉器、陶器、圖畫、雕刻等上面的圖案，到現代藝術家創作的作品，無論社會如何發展、世界怎樣改變，龍圖騰永遠是中國人心中偉大和敬重的標識，龍文化根植於每個中國人的心中，是中華民族自豪感和責任感的根本來源。此外，「龍」文化在漢語中也有著生動的體現。比如龍馬精神、臥虎藏龍、龍鳳呈祥、望子成龍等成語，再如中國的父母為孩子取名時也常用「龍」字，我和兄弟名字裡的「龍」就蘊含了父母的美好期望。

伴隨中西方文化的深入交流，世界各國對龍文化的認識正在逐漸變化。外國友人對龍文化從一無所知到心生好奇，發展到現在的認可喜愛，體現出中國龍文化的魅力和價值所在。這也得益於海外華人對中國龍文化的傳播，體現出中華兒女的愛國情懷，以及他們作為「龍的傳人」的使命感和責任感。

中新社記者：如何解開西方對於中國龍文化的誤解？

金龍壽：西方人對中國龍文化的誤解源於文化象徵和精神內涵的差異。有些專家學者就提出將「龍」翻譯成「loong」而不是「dragon」，以此重塑中國龍的形象。

另外，我們要講好中國神話故事，尤其是龍文化的神話故事，向世界宣傳中華優秀傳統文化和人文歷史，讓他們認識和理解中華傳統文化。

中新社記者：谷愛凌在雪服上印有「中國龍」，與世界共享中國龍文化有什麼意義？

金龍壽：在2022年北京冬奧會，谷愛凌可以說是中國龍文化行走的「代言人」。無論台前台後、賽前賽後，包子、北京烤鴨、韭菜盒子等中國美食都掀起輿論熱點，外國友人通過她的介紹垂涎欲滴，這是對中華飲食文化的生動宣傳。另外，她的賽服、雪板和頭盔上，不僅有自己設計的中國龍圖案，還有中國紅、祥雲以及「人中之龍」的英文表達，她說這是為了讓全世界都看到和瞭解中國文化。

在冬奧會競技場上，她取得了兩金一銀的好成績，展現出中國人心懷世界、團結友愛、百折不撓、英勇無畏、堅定自信、勇攀高峰的品質。她說自己是中美兩國交流的橋樑，這正是對中國龍文化中海納百川、和平發展、命運共同體的詮釋。希望有更多像她一樣的中國龍文化「代言人」，相信世界會對中國有更多客觀的評價。

受訪者簡介：

金龍壽，黑龍江省作家協會會員，著有《黑龍的傳說》。目前，金龍壽正在進行《黑龍的傳說》英文版的翻譯工作，參與以此為藍本的動畫電影籌備工作。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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