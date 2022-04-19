韓國總統當選人尹錫悅，曾獲現任總統文在寅提名檢察總長，之後因偵辦文在寅親信被冷凍打壓，主動辭職投入政壇，最後當選總統。韓國民意傳遞出一個明顯的訊息：願意做正直的檢察官後盾。用台灣的話說，尹錫悅是「辦藍也辦綠」，他起訴過文在寅的政治對手、前總統李明博、朴槿惠，因此獲得文在寅提名擔任檢察總長；但是文在寅的親信曹國爆出醜聞，他也直搗曹國住處扣押搜索，最終導致曹國上任法務部長不到1個月就黯然下台。

讓檢察官敢辦藍也辦綠

不少文在寅的支持者視尹錫悅為「叛徒」，但韓國的主流民意則認為尹錫悅對法律忠誠，以選票還他公道。一位遭現任總統打壓的檢察總長逆襲選上總統，創下政治史的先例；反觀台灣，準檢察總長邢泰釗是否會有尹錫悅「執政黨頭上動土」的氣魄，目前看來有些悲觀。邢泰釗以打馬起家，在三中案對馬英九無限上綱，首創「若守法的損失大於違法的罰鍰，守法算背信」的法律見解，而同一期間檢察體系對民進黨的親信顯要卻呈現出雙重標準，這是台灣與韓國的極大差異。

舉三個「有黨證」的例子：一、前總統府發言人丁允恭去職後酒駕，在其他案件中，檢察官會以公式回推「駕駛時」的酒精濃度，丁允恭卻是「酒測時」0.23毫克，檢察官直接當作「駕駛時」也是0.23毫克。二、前行政院發言人丁怡銘誣衊民間牛肉麵店使用「含萊克多巴胺美牛」，檢察官將「含萊克多巴胺」解釋為「（過去）的確有吃含萊劑飼料」，而無視台灣社會是指「現在」含有萊劑殘留量，違背經驗法則。三、民進黨團總召柯建銘的愛子收到大麻包裹，檢察官認為「若真要寄毒，不會大方的在收件人欄位填寫本人真實姓名和地址」，因此認為柯公子沒有犯意，不起訴處分。言下之意，只要用本名交易毒品，就是無罪。

「有黨證」的特殊對待，一般人是享受不到的。檢察體系對「三中案」高高舉起，而對綠營輕輕放下，若有正直的檢察官想效法尹錫悅「辦藍也辦綠」，也難以抵抗系統性的腐化。前民進黨籍立委蘇震清因涉嫌收賄遭到監聽，居然有偵辦人員通風報信，讓他得以提前串證，整個檢、警、調體系，已毫無「政治中立」可言。

正直檢察官受民意保護

為什麼台灣的檢察體系難以抵抗政治力介入？從組織架構看，檢察官本就是行政權的一環，法務部長可派任檢察長，檢察長又指揮監督各檢察官，檢察官想要升遷，自然必須仰賴執政黨「關愛的眼神」。雖然《法官法》就法務部長對檢察官的「行政監督」權有嚴格限制，「得就一般檢察行政事務頒布行政規則…，但不得就個別檢察案件為具體之指揮、命令」，行政院長蘇貞昌根本不管法律怎麼講，直接要求高檢署「針對中國企業竊密及挖角高科技人才案，向上溯源、詳查背後意圖」；而高檢署檢察長邢泰釗也不以為忤，曲意迎合。上下交相賊的結果，就是「檢察獨立」的尊嚴慘遭踐踏。

民進黨要提名邢泰釗擔任檢察總長，外界是攔不住的，但這樣的操作再成功，也只是讓民進黨成為另一個威權。執政者要鞏固威信，可以選擇讓人尊敬，或者讓人畏懼。如果民進黨希望讓台灣人民尊敬，那麼應該提名形象中立者擔任檢察總長，否則瓜田李下，誰知道民進黨是真的清白，還是邢泰釗護航的結果？但若民進黨選擇「讓人畏懼」，提名邢泰釗的確合情合理，當全台灣人民都清楚知道，檢察官就是政治不中立，就是「辦藍不辦綠」，那麼就少有人敢監督民進黨，敢站在民進黨的對立面。

當台灣人民必須為了批評衛福部長陳時中而公開道歉，台灣的「民主獨裁」已逐漸成形；現在民進黨最為忌憚者，不是在野黨，不是媒體，而是檢察官們心中的正直與良知。再怎麼掌控體制，台灣1177位檢察官也一定有部分是「台灣的尹錫悅」，他們會願意為了法律的尊嚴，對抗政治力的干涉。而真正的考驗在於，當這樣的「尹錫悅們」出現時，台灣社會如何做其後盾；我們能不能讓每一位效忠法律而非靠勢當權者的檢察官，受到民意的保護？