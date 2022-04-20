我在上海做樓長

成了樓裡最受歡迎的人

小勇|33歲 醫療器械行業

3月18日開始，我跟我愛人就開始了居家辦公的日子。不過我們兩個算是有著豐富的搶菜經驗，再加上政府和公司發的，以及朋友送的物資，我們家的冰箱塞得滿滿的，足夠我們日常食用。

吃喝不愁，「無聊」便開始席捲我們。我愛人還可以線上工作，至於我，由於工作屬性，完全無法在線上操作，又不敢下樓活動，直接導致了我除吃飯睡覺外，每天只能在家裡「無所事事」。

我們這棟樓一共只有16戶，相對人少事少，此前便一直沒有人擔任「樓長」這項職位。直到4月8日左右，居委會突然提出要在我們樓裡選出一個「樓長」。樓裡其他15戶居民家裡幾乎都有老人或小孩需要照顧，我們這個「毫無負擔」的兩口之家在此時就尤為凸出。再加上我之前是醫生，在其他居民眼中看起來很靠譜、值得信賴，憑借這兩點優勢，我成功被推舉為「樓長」。

雖然沒有當過「樓長」，但卻對「樓長」的工作略知一二。聽旁人說，「樓長」工作繁瑣、日常工作很難順利展開甚至還要挨家挨戶送快遞……對此，我是有點擔心的。但真的當了「樓長」之後，我發現自己的工作其實很「簡單」。

日常接到核酸通知後，我首先在樓微信群裡召集大家一起下樓排隊做核酸，如果家裡只有老人，我則會上門提醒或打電話。因為整棟樓人比較少，所以一般半個小時到一小時就可以結束。

另一項重要任務就是發放抗原檢測試劑。工作強度也差不多，就是執行起來稍微繁瑣一點。從居委會那裡領到抗原後，我會挨家發放，一般半個多小時就可以搞定。不過，這之後還需要一個步驟，就是居民們自己測試完後，把結果發到群裡，我再用平時的零碎時間整理好表格，反饋給居委會。

因為小區事情比較少，這兩件事基本上就是我日常的全部職責，加上我愛人偶爾也會來幫忙，幾乎不存在壓力一說。

因此，雖然「樓長」是義務工作，但我和愛人都為這份責任感感到開心。鄰居們也經常對我們表示感謝，或者在群裡發「辛苦了」之類的詞語。更為主要的是，本來不熟悉的鄰居現在關係都很好，而我和我愛人在樓裡的「人緣」也直線上升。

（孔月昕、馮曉亭、馬舒葉、侯燕婷、曹楊、閆俊文/燃財經工作室）

（本文來源：「燃次元」ID:chaintruth公眾號）