半個月了，今天Mark一下，樓道宣布解封，鄰居們趁著排隊核酸，終於得以出樓曬曬春光！今天來的是重慶援滬的醫生，還寒暄了一下，更是我見過消毒最仔細到位的大白，足足在面前手勢消毒兩分鐘。保護好自己，保護好受測者，值得點讚。

回想半個月來一言難盡，苦樂參半。樂的是，物資奇缺情況下，自己學會陽台種蔥、學會多燒幾樣菜、左鄰右舍扶持關心、物資交換。對門的美女總是沒等我去搬貨，就早已幫我搬上樓放在家門口；還有鄰居總是問我怎麼大半夜還不休息睡覺。因為大半夜痴等著蔬菜配送，為了不打擾鄰居休息，挨家挨戶送到門口，凌晨三點已極度疲累，卻深感有意義，能讓樓裡的孩子吃到新鮮的綠葉菜，辛苦也願意。

外面物資難買，清晨起來APP 搶菜總無功而返，若只巴望政府物資，全家人是要挨餓的。

於是小區裡面各大「團長」各顯神通，他們著人脈對接好廠家、物流，讓每棟樓接龍團貨，再由他們一一配送到樓下，樓長再一一通知各家來取。

團長是當今小區裡生存命脈，有的「中國好團長」分文不賺只為了小區公益，有的團長會趁火打劫，連蔥薑蒜組合包都叫價88元（人民幣，下同）、一箱廚房紙100元，令人咋舌。其實外面並不缺物資，主要缺送貨員人流、物流又堵塞，使得運輸成本一天一個價，叫貨一車已喊價到2000元人民幣以上。菜價全出在運輸成本上，政府想管，但民間現實卻是另一套。一場疫情映射出許多人性與亂象。

這段時間長官與朋友來信問我還好嗎？請見諒我未能來得及一一回覆。除了失去自由，物資難買，每天清晨到黑夜幾乎都在忙於張羅物資，半夜裡還要把一天所到物資全數一一清潔消毒才敢進屋。上海今日仍破兩萬。希望樓道解封只是一個小小好的開始，一切都會愈來愈好。（克萊兒/現居上海）

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