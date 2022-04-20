從4月10日的總統大選之後，法國總統馬克宏和國民聯盟領導人雷朋女士，將在4月24日，再次重演五年前第二輪的兩強對決。曾經說過「北約腦死」的馬克宏，以及宣稱當選後就退出由美國主導的北大西洋公約組織的雷朋，在當前俄烏戰爭日益激烈的形勢下，備受國際社會的矚目。然而，疫情過後面對通貨膨脹、能源轉型，以及國家定位，三個層面的議題，無論是誰勝出，都必須要面對。

法國的第一輪總統選舉，投票率創20年新低。從2月底就開始積極調解俄羅斯和烏克蘭的戰爭，馬克宏總統的第一輪投票，並沒有因而受惠。原因就在於，五年前馬克宏第二輪因為「左右逢源」，以三分之二得票率輕鬆擊敗當時極右派的雷朋。沒想到，2018年為了二氧化碳的減排，大幅提高燃油稅，引爆藍領勞工、遍及全國各大城市的「黃背心運動」；接下來2019年的退休金改革，觸動60歲以上退休族群反彈，2020年被新冠病毒侵襲，2021年希望全境解封的「健康通行證」，則涉及疫苗強制接種和人民行動自由的質疑，在在使馬克宏的執政支持度受到挑戰。

在民生經濟方面，結束疫情，控制通膨，兩者都和「生命─生活」有關。其中疫情必須要在今年內解決，通膨則可能延宕到明年以後；無論何者，對於執政的馬克宏，都相對不利。由於法國法定的生育補貼和育嬰假與其他福利，原本就適用於未婚生的女性；而雷朋提出的政見之一是，當選後將提供加倍的補助給全國的單親媽媽，這對於「不分種族，年輕女性」有實惠，也有助於重新塑造、甚至改變中產階級與知識份子對雷朋激進右派的印象；而此對馬克宏也不利。

再者，馬克宏雖然當過社會黨歐蘭德總統內閣的經濟財政部長，但執政期間的重大政策和政治爭議，都涉及社會相對弱勢的族群，因此，很難透過最後衝刺的福利競選政見，挽回己身利益受損的勞工和退休族。最後，由於拿到22％第一輪選票的梅龍雄，主張要開徵富人稅，並未寄望於現任的馬克宏總統，因此並沒有要支持者在第二輪投給馬克宏。反而是官司纏身、卸任後創立共和黨，右派聯盟出身的薩科奇前總統（2007～2012），表態支持馬克宏。簡言之，就過去五年的施政觀之，馬克宏「中間偏右」的政治評價，當屬公允。

在能源轉型方面，做為核能大國，馬克宏和雷朋的政見，最大的不同在於：要不要持續發展風力發電。馬克宏提出今年內解決此時此刻的「能源通膨」，以及讓民眾更容易取得電動車的租賃計畫，都是重要的能源轉型配套措施。而馬克宏迄今沒有實現將75％核電降低到50％目標，在俄烏戰爭和歐美金融和能源制裁、以及俄國能源反制裁之際，反而使法國成為受災相對輕微的重要原因。相對於雷朋在第一輪選舉結束，就明確表示，當選後就要取消所有的風力發電計畫。而馬克宏「核能是綠能」，要再興建六座的核能電廠，同時加碼風力發電的補貼，則是務實的賡續性政策作為，也有助於爭取已經崛起的綠黨，更長期「綠色選民」的支持。

在國家定位方面，馬克宏和雷朋在內政上的穆斯林與移民政策，政治歧見頗深；外交上的退出北約，反而有部分的共識。相較於極右派「法國川普」澤穆爾（拿到第一輪7％的選票），雷朋在第一輪反而展現較溫和的形象，不再說當選後「不用歐元，退出歐盟」，只有說要退出北約，而且要和俄羅斯總統普丁進行政治和解，還提出「聯俄制中」的構想。但不變的是，她反對穆斯林婦女在公開場合，穿戴伊斯蘭教的頭巾；甚至反對人口占比幾近十分之一的穆斯林民眾，接受國家賦予的社會福利。而且，雷朋還批評，在經歷多次重大的恐怖攻擊之後，馬克宏總統「移民淹沒法國」的現況。儘管如此，第一輪主要支持左派梅龍雄的穆斯林，受害於社會福利變不好、物價上漲與通貨膨脹，與中下階層的選民相同，他們願不願意在第二輪出門投票，用選票支持馬克宏，仍有懸念。

所有的選舉，都是內政問題；而所有的內政問題，則都是經濟問題。這一句話，用在法國的第二輪總統大選投票，雖不中，亦不遠矣。在第一輪選舉後接受專訪，馬克宏再次公開表達，反對美國總統拜登對俄羅斯「種族滅絕」的指控，並強調「烏克蘭和俄羅斯，（其實）是兄弟國家（brother nations）」。自2月底，就積極穿梭於俄羅斯和烏克蘭的調停，在4月初驚覺法國人民終究更重視的是，日子愈來愈不好過；而且，基層民眾並不知道，也覺得不管通膨的部分原因，是否源於俄烏戰爭，政府都應該要先照顧好國內的民生經濟，有能力之後再兼善天下。法國總統第二輪選舉，馬克宏能否連任，投票率高低將是重要因素，各界都在審慎觀察。