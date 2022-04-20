媒體報導空軍基地每月實施的營安演練「精盾操演」，將要邀請陸軍特戰部隊擔任假想敵，以強化防衛效能，空軍基地通常幅員廣闊，易攻難守，通常只能做到要點防守，所以需要一支適當規模的機場警衛部隊，對於空、機降的敵人予以打擊，才能確保機場的安全。

未來台海作戰，共軍也一定會首先奪取我機場及港口，以利行政下卸軍品、人員，而且中共也一直在強化戰略空運的能力，以這次中共派遣大批運-20運輸機直飛塞爾維亞運送飛彈系統，以及迅速空運士兵到上海執行防疫任務，顯示中共戰略運輸能力已大幅提升，所以機場的防護，更顯重要。

空軍過去各基地都有一個警衛營，除了負責各個哨所值勤外，各連都有一個24小時待命班，配置悍馬車及輕機槍，當場面有事時，各連的待命班會一齊出動，迅速組成一個機動打擊排，來執行例如反滲透、反襲擾、反空降等任務，因為有一營足額的兵力，還可以就戰術位置支持到陸軍部隊前來馳援，是一支有效的警衛兵力。

但是如今因為兵力裁減的關係，過去的空軍警衛營早已裁撤，機場的安全由憲兵中隊負責，人數少了3分之2，兵力顯得薄弱，勤務更為吃重，因而不得不撤除許多哨所，造成基地的安全罅隙。

憲兵中隊雖然有配備V-150輪型甲車，比起悍馬車有更好的火力及防護力，但是為陸軍淘汰的車輛，妥善率一向不佳，所以在警衛兵力結構無法更改的情況下，應該儘速換裝雲豹甲車，並仿照陸軍在基地內實施戰備偵巡，以火力、機動力補足兵力的不足，才是上策。

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