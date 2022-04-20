2013年中國提出「一帶一路」國際戰略之後，開始引發各國對中國外交走向的關注，爾後中國更在「21世紀海上絲綢之路」的內容中，延伸一條進入太平洋島國擴展路徑，這種明白的把外交權力往南半球延伸，尤其是對太平洋島國積極經營的態度，更引發以美國為首的西方國家高度警惕。如今，中國與索羅門群島正式簽署中索政府間安全合作框架協定，讓西方國家的憂慮成真。

過去美澳都把太平洋視為自己的勢力範圍，當中國把自己的權力往太平洋擴展，美澳的憂慮是可想而知。

早在2018年11月在巴紐舉行的APEC期間，中國與美、澳就已明顯的具有相互競逐的態勢，尤其是美中對於「閉幕宣言的措詞」，雙方無法達成共識最為突出，美中之間在南太平洋的競爭，並非僅止於APEC領導人聯合公報意見的分歧，而是南太平洋面臨新的因素介入所引起的變化。這個變化主要是來自於南海局勢之外的延伸，也是中國向太平洋優勢移轉所造成的衝突。

所以，儘管中國外交部發言人汪文斌強調：「中索安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作，是中索全面合作的重要組成部分」。他還說：「中索安全合作的宗旨是促進索羅門群島社會穩定和長治久安，符合索羅門群島和南太地區的共同利益。」

但是，就像美國國務院發言人普萊斯所說：「我們認為，簽署這樣的協議可能會增加索羅門群島內部的不穩定因素，並將為更廣泛的太平洋島嶼地區樹立一個令人擔憂的先例」。

美國的心態不僅是「只准州官放火，不准百姓點燈」，還是明白的把太平洋區域視為拉丁美洲之外，另一個美國的「後院」，是在美中戰略競爭中，不准中國勢力延伸進去的一塊禁地。

當然，澳洲的焦慮也不落美國之後，澳洲外交部長佩恩就發表聲明說：「我們對這一協議的制定缺乏透明度感到關切，注意到它有可能破壞我們地區的穩定。我們繼續尋求進一步澄清該協議的條款，以及它對太平洋地區的影響」。

可見，除美澳之外，誰想把劍插進太平洋，誰就是美澳的競爭對手，美澳就會跟他亮劍。如今，中索簽訂安全合作協定，美中的戰略競爭必然從台海、南海，繼續向太平洋延伸，太平洋的世界將更不太平。

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