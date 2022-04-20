國內疫情持續升溫、日日擴大，過去只曉得老人、大人、特殊人士需要接種疫苗，現在發覺小孩也需要抗體。疫情指揮中心終於宣布6到11歲兒童可以接種疫苗，卻是莫德納，更發引發家長不滿，美國都只給12歲以下打BNT，台灣卻是要打莫德納，認為是把兒童當白老鼠。

陳時中於立法院備詢時坦承，「BNT兒童疫苗」的採購卡在疾管署、輝瑞、BNT、上海復星四方談判，「一直都有小問題」，然後又提出一大堆理由，解釋為什麼兒童疫苗短缺的原因。家長是聽不懂你那些理由啦！他們只擔心小孩打不打得到疫苗。政府不是一直在說超前部署嗎？連｢小問題｣都無法解決，難怪鬧到現在成為大問題，政府的防疫工作也太怠惰了吧！被問及BNT兒童疫苗何時到來，陳時中的回答竟是｢不敢期望｣。

國外，不僅是歐美，連港、澳、韓、日都早已注意到兒童疫苗問題，而且都在積極搶購，既然政府沒本事，家長又將希望寄託在鴻海、台積電、慈濟等民間企業與團體身上，陳時中只好承認，其實鴻海這段期間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過。

既然什麼事都慢半拍、既然什麼事都無法期望，那就直接開放給民間處理算了。陳時中不是要我們「自主應變」嗎？

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