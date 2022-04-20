2年前香港在北京頒佈港區國安法之後，平息當時香港因為民主運動所引發的騷亂。當時波濤洶湧地港人民主想望之勢，時不時燃點一些看不見地火花，希望香港能實現真民主，這是香港人回歸25後一直想做的事，更是北京最棘手與最不能忍受地民主恐懼大患。

經過中共改造以後的香港，新香港特首選舉即將在5月8日舉行，北京首肯的李家超，剛剛通過選舉委員會786位選委提名，將在無競爭下獲得勝選。但是，這次的選舉，可能出現幾個蹊蹺點，可以做為觀察此次香港特首選前的參考。

林鄭特首未獲提名連任的蹊蹺？

香港現任特首林鄭月娥要做得好並不容易，遠的不講，就以反送中事件為例，因為這個特首有三個爹在管，第一個是北京領導在遠方遙控與指揮，特首有時是有志難伸或不得領導歡心，反送中事件就是顯例。

第二個是駐港中聯辦主任，表面上特首是香港最高行政長官，其實中聯辦主任，才是號令全港的領頭羊，特首如果弱勢就成為魁儡，反送中事件即是如此。

第三個是美、英兩國，美國國務院每年發布年度香港政策報告，美國國務院在今年3月31日就《香港人權與民主法案》發表2022年度香港政策報告（Hong Kong Policy Act Report），指出「隨著香港回歸25週年臨近之際，中國對港收緊統治，香港的自由正在減少。」；英國外交部每半年發布最新《香港半年報告書》（Six-monthly Report on Hong Kong），2021年上半年報告直指《港區國安法》實施一年多以來，中港官員利用此法律和相關機構，打擊香港所有反對派、新聞自由和香港公民社會，使不同意見的表達空間被壓縮、削弱權力制衡，對港人生活方式的損害愈見明顯。由前述即知美英對香港的高度關心其實也離管控不遠了，林鄭對香港管治的礙手礙腳與美英息息相關，看在北京與中聯辦眼裡滋味豈會好受，林鄭裡外不是人就此而來。

上述林鄭三個爹的說明與分析，已經告訴港人和世人，香港事務是在「漸中國化、淡國際化、難去英國化、不脫美國化」的氛圍與事實中存在。而美英是北京管控不了的核心障礙，是北京在處理香港事務最棘手的事，甩不掉、脫不開、猶如芒刺在背。

香港人想什麼也有蹊蹺？

香港人在經過25年回歸中國之後，逐漸中國化的管控之下，港英時期的英國治港模式，已經被北京沒收殆盡。如此，現在的港人，經過反送中所謂「和理非」的沁潤之後，香港的民主態勢由第一次「七．一大遊行」漸進式民主萌芽，被迫倒退到國安法實施之後的「噤若寒蟬民主脆片化」。這是北京扼殺港人對民主的期望，港人豈會不知北京對民主的害怕與排斥。

無奈，北京領導人僅顧及自己的權位，對國家往民主的走向，其實是沒有意願的，因為領導人想的是對權位的不捨，而不是國家如何進步與走向國際化進程的關鍵動力，中國不走普世價值的民主，始終堅持所謂「中國社會主義民主」，讓中國有別於西方國家的民主制度，以致讓港人不願融入大陸的生活方式。

這就導致香港回歸中國25年之後，經歷第一次「七一大遊行」、「雨傘運動」、「魚蛋革命」、「反送中運動」，這幾個運動所追求的是立法會議員、特首的兩大普選的實現。然而迄今，在國安法施行之下，雙普選已經無法實現，香港的民主黨派幾乎被全殲，使得香港好不容易靠著流血與不流血運動，塑造而出的民主氛圍，除了寂靜之外，幾乎走向滅亡。香港因此斷送了奮鬥二十幾年的民主追求，而可以做為中國第一個民主實驗地的渴望，也在國安法實施之下，被關進了民主的牢籠。

如今香港的社會爆裂氣氛是平靜了許多，但好不容易稍見的民主曙光，也難以再現了。而港人雙普選民主期望被撲滅之後，香港人在想像的民主共同體，也幾已崩潰，香港的民主火苗更將在這波疫情之下，難有重現之機。

北京讓李家超同額競選的蹊蹺？

香港前政務司司長李家超，在4月16日香港特首選舉提名期截止時，獲得786位選委提名，即將在5月8日特首選舉日，穩操勝券獲得當選第六任特首。李家超宣佈參選後，提出「以結果為目標解決不同問題、全面提升香港競爭力、奠定香港發展的穩固基石」三大施政方向，並積極展開拜會、座談活動，同時密集接受媒體採訪，社會輿論反應正面。

香港中評智庫大數據中心，通過數據觀測得出結論：「李家超是最獲香港市民關注，並寄予厚望的特首人選，而儘快破解香港的治理難題，是李家超必須面對的最重要民意。」

李家超是警隊出身的所謂「武官」，在反送中獲得重用，也在北京的助力之下，算是擺平了暴亂事件，功在黨國。國安法頒布之後，屢獲重用，躍升為政務司司長，今次再獲同額競選參選特首，篤定當選。

由上所述不難推知，不久之後的李家超時代，將是安定香港社會，免於動亂再起的「以警治安」的高壓統治模式，首以治疫為先，再以管控安定為二，復以按壓民主浪潮再起為三，最後，控防香港騷亂再起，避免影響中共20大的順利進行。李家超被提上特首名單，並將任第六任特首的蹊蹺莫過如此。

上述所提三個蹊蹺，即將在「家超勝選」之後，陸續讓香港實現內地化的大灣區時代。但是，香港畢竟是中國民主最適合的實驗地，讓香港的民主在合於中共推動所謂「全過程人民民主」的條件下，彰顯出民主的真實意義與價值，並具體可以推動的民主進程，這是中國實現民主化的寶藏之地。中共20大召開之時，非常值得討論，若能寫進黨章，讓世人相信所謂「全過程民主」可以架接西方民主，那麼中國與西方和解之路，也就指日可待。

（作者為台灣國際戰略學會秘書長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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