媒體報導，美國前白宮國安顧問波頓16日在「台灣國家聯盟」與「世界台灣人大會」合辦的「海內外台灣國是會議」上，以預錄影片進行演講，主張美國應透過更多威懾手段保衛台灣，除台灣或美國都應大幅增加軍事預算外，美軍也應如同1979年前一樣在台灣駐軍。

根據波頓演說的上下文判斷，其所稱的美軍駐台，絕不是少數軍事顧問來台協助訓練而已。1979年以前，我與美國有外交關係，也有協防條約，美軍駐台不足為奇。但是目前台美已無外交關係，連官方往來都要遮遮掩掩，在此情形下，美軍駐台根本是天方夜譚。

大陸一向主張和平統一，但是不排除動武，條件之一就是外國軍隊駐紮台灣。台獨人士從來不怕挑釁中共，因為他們一方面不相信中共真的會動武；另一方面迷信美軍會在中共動武時直接來台助戰。這是台獨人士的無知。

眾人皆知波頓是美國鷹派人士，反中抗中不遺餘力。但是波頓並非天真無邪的幼童，也擔任過白宮國安顧問，絕非無知之士。如今公然發出如此危言，令人瞠目結舌。如果僅僅是為了刻意討好台獨人士，也顯然有失身分。

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