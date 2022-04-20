「新北市遭共軍導彈擊中」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」......一連串聳動的字眼在螢幕上以跑馬燈方式出現。是怎樣？兩岸開打了嗎？

一大早看52台華視新聞的民眾嚇了一大跳，以為是要打仗了，最後搞清楚是華視幕後人員出包，將消防局防災演練的影片台詞誤植了出去。

為此，雖然華視方面道了歉，但如此重大事件，不曉得NCC做何處理目前還不得而知。

當年台視也出了件大錯，蔣公87歲誕辰，何等重要的日子，螢幕前盡是歌功頌德的字樣，就在「恭祝 總統蔣公八秩晉七華誕」之後，突然出現｢「大哥不好，番兵來了！」等字樣，原來是字幕人員將楊麗花歌仔戲台詞按了出去。頓時台視副控室雞飛狗跳牆，字幕人員立即被警總帶了出去。

如今，出了｢新北市遭攻擊｣如此重大的失誤，華視52台卻像船過水無痕，官方也是一點反應都沒有，原頻道的中天電視卻平白無故地被關台，NCC的標準在哪？如果不處理如何杜悠悠之口？

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