新冠肺炎本土疫情已連續數天破千，似乎與病毒共存的新台灣模式正在形塑當中，一場開放與清零的拔河賽。然而，蔡政府在購置疫苗、分配、疫苗施打普及率、醫療量能、居家防護、快篩試劑和口服藥都出現問題且價格過高情況下，每天拿著看板說明有多少人染疫，其動線如何，這些說明仍無法喚回民眾信心，連帶經濟振興、教育等也都出現問題，陳時中選台北市長心跡與疫情擴散無異是最大的諷刺，防疫想學西方與病毒共存，但又無法接受這樣失控的結果。

事實上，光靠蔡政府防疫是不行的，台灣能否安度這波疫情、保障民眾健康，除了靠政府的防疫政策，更重要的是社會配合與監督，民意的支持與團結，然而蔡政府既要抓防疫主導權與功勞，不願意與民間共同承擔，這種心態就很要不得。

蔡政府的準備不足且沒有想到是可以預期的。舉例來說如果要「與病毒共存」，那麼藥物、疫苗、試劑皆不可或缺；但如今通過是問題都是「沒想到」。平心而論，疫調在每天都突破千例情況下顯得沒有多大的意義。蔡政府決策的粗糙，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，要藥物沒藥物，毫無邏輯章法，民眾自然無所適從。

且戰且走的新台灣模式防疫就是亂，學西方與病毒共存又學不像，也放不下。如果疫情無法消滅控制，照理說發現一個就消滅一個，絕不讓疫情在當地生根生存。

人們當前在蔡政府教育下已經不是「會不會染疫」，而是「會不會重症」、「會不會死亡」，防疫的重點慢慢變成保護醫療量能，以及那些沒打疫苗的族群、而對於打疫苗還染疫的高風險族群只是要求「不要死」就好。

新台灣模式的防疫突顯出台灣採檢量能有極限、醫療量能也有極限、隔離量更有極限、居家隔離也有極限、病毒藥物買的數量也有極限，這麼多有極限還要採取消極與病毒共存亡的防疫政策，效果恐怕仍令人質疑。

總之，中央防疫工作要有效果，需要官方與民間配合，無論政府或個人都有責任來防疫，民眾需要清楚明確的政策，台灣人民的健康是不能妥協的。防疫需要讓專業的公衛專家來決定，回歸專業理性，務實面對防疫，人民才能安心，蔡政府這種「且戰且走」的「新台灣模式」實在令人憂心。要發展經濟提振民生，若每天確診數還是破千，試問誰會來台灣消費？誰又敢投資餐飲觀光旅遊業？如果蔡政府明確認知不可能清零，那麼在政策上就應當設法提高疫苗覆蓋率、高齡族群接種率，而不是以一個新台灣模式來模糊帶過，讓民眾更加陷入不知所措的混亂中。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）