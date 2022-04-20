俄烏衝突已持續月餘，雖說「戰爭沒有贏家」，但付出最大代價的還是這兩個交戰國。不僅俄羅斯的民眾生計嚴重受損，烏克蘭數百萬人也流離失所淪為難民。世界銀行發表最新預測指出，由於美國及西方盟國對俄國銀行、國營企業與其他機構實施金融制裁，導致俄羅斯今年的GDP將萎縮11.2%。另一方面，烏克蘭半數以上企業被迫關門大吉，剩餘企業的產能也遠低於正常值；加上黑海航線遭到切斷，嚴重衝擊到出口產業，預估烏克蘭今年的經濟成長將衰退45.1%。

俄烏展開的幾輪談判，初現和平曙光；隨後即形成「聾子的對話」，雙方的立埸沒有交集之處。奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）想充當調人，但他與俄羅斯總統普丁會晤後卻感到悲觀，認為普丁還是照他的「戰爭邏輯」在運作，準備對烏東發動大規模軍事攻勢。俄烏目前已陷入一場「零和賽局」，除非一方有「見好就收」的打算；否則，雙方幾乎沒有讓步的空間。

從2014年俄羅斯吞併克里米亞後，烏東「親俄」、「抗俄」兩股勢力，即不斷爆發流血衝突，最後竄出俄烏戰爭這頭「灰犀牛」，可說俄烏雙方都誤判形勢。《孫子兵法》有載，「上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。」普丁輕啟戰端是師出無名，而且沒有從歷史中記取教訓。

1968年8月，當時蘇共領導人布里茲涅夫以華沙公約組織名義，出兵干預捷克的「民主化運動」，遭到包括中共在內國際社會的譴責；隨後，布里玆涅夫採和解策略，運用「會議外交」，於1975年7月在芬蘭首都赫爾辛基順利召開了「歐洲安全暨合作會議」高峰會。「歐安會」被視為蘇聯戰後最重大的外交勝利，使西方承認或至少默認歐洲領土與政治現狀，這就維持蘇聯在「蘇東劇變」前，對東歐很長一段時期的支配地位。

普丁是狂熱的民族主義者，他面對今天俄羅斯的國際處境，自然會有不堪回首的落寞感；但「家必自毀，而後人毀之」，蘇聯的解體，不能歸咎於西方的「和平演變」，而是內在因素讓它走向「自我消亡」之路。普丁想要恢復昔日帝國風采已是時不我予，不要說國際環境的今非昔比；就以俄羅斯當前的國力而言，也無法實現他潛藏內心深處這個「不可能的任務」。

「以大事小以仁，以小事大以智。」普丁出兵烏克蘭違反國際法和《聯合國憲章》和平解決國際爭端的原則，以訴諸武力干涉烏國內政而造成大量平民傷亡，更是「不仁」的行為。入侵烏克蘭使普丁和俄羅斯的國際形象嚴重受到傷害，連一些傳統中立的國家，都站出來參加譴責或制裁俄羅斯的行列。俄羅斯確實有被國際社會孤立的危險。

烏克蘭總統澤倫斯基團結國人抵抗俄軍入侵厥功至偉，但如果稱之為「戰爭英雄」，還不如用「悲劇英雄」形容來得貼切。因為他處理國家安全危機，沒有發揮「以小搏大」的智慧。烏克蘭的社會非常複雜，涉及民族、文化和國家認同的問題非今日始。澤倫斯基沒有依《明斯克協議》談判解決這些分歧，反而讓外力介入而使「內部矛盾」轉化，並升高為難以調和的「敵我矛盾」。

韓非子《亡徵》篇寫道：「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」澤倫斯基演員出身，他在國際舞台上的激情演出，確實贏得台下許多掌聲；但掌聲並沒有匯聚成為「挺烏抗俄」的強大力量。如果烏克蘭成為俄羅斯與西方對抗的戰爭「代理人」，澤倫斯基付出的代價，恐怕是「賠了夫人又折兵」。

台灣不是烏克蘭，中共也不是俄羅斯，但兩岸所處的內外環境，確實像俄烏衝突那樣，存在類似的戰爭風險。但我認為，只要兩岸政治人物熟讀聖賢書，台海就不會爆發一埸「不仁」和「不智」的戰爭。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）