俄烏戰爭爆發後，台海也成了國際社會關注的熱點，美國對於兩岸軍事衝突的可能性，尤其表示關切。美國政界人士近期頻頻訪台，他們根據烏克蘭的抗俄作戰經驗，認為應作好台海戰爭的準備：台灣應加強作戰意志，充實作戰糧草；美國則須未雨綢繆，提供台灣必要的武器裝備。

美國對於烏克蘭的支持是跨黨派的，有人更嫌制裁俄羅斯的力道不足。美國「挺烏抗俄」的立場，也明顯反映在「挺台抗中」的政策上。換言之，無論是針對目前的俄烏戰爭，或未來可能發生的台海戰爭，美國都會根據自身的利益，採取不同形式的介入。

看來拜登政府已作好東、西兩線樹敵的心理準備。美俄關係因烏克蘭戰爭而瀕臨破裂邊緣，中美關係不可能因美國鼓勵台灣備戰而不受到影響。反正「死道友不死貧道」，只要維持「戰略模糊」的兩岸政策，美國仍可保留「抽身而退」的自由活動空間。

兵法有云：「無恃其不來，恃吾有以待之。」只要對岸不放棄對台用武的主張，兩岸就一直存在兵戎相見的可能性；但台灣在「備戰」之餘，更不能忽略「避戰」的重要性。因為台灣人民關注的是戰爭能否「可以避免」，而非「不可避免」的問題。我認為執政當局應避免誤判形勢，使台灣成為戰爭的引爆點。

第一，不要認為「朋友的敵人，必然就是自已的敵人。」國家利益才是畫分敵友的標準。例如，美國在歐亞的民主同盟，並非在制裁俄羅斯時與美國採同一步調，其中印度的表現尤其凸出。印度仍與俄羅斯維持密切的軍事合作與經貿關係。由於美國無法視印度的「忠誠」為理所當然，反而讓印度站在「待價而沽」的有利位置。

第二，不要誇大烏克蘭事件對中共對台「和戰」選擇的影響。發展是「硬道理」，中共已根據 《十四五規畫與2035年遠景目標》，對今後5年和15年的發展目標、發展戰略、發展路徑，作了全面性的規畫。我認為中共的對台政策會「按表操課」，而未來最有可能促使中共武力犯台的因素是：中共確認美國的「聯台制中」，已威脅到它的發展利益。

第三，一旦中共決定對台用武，它不會讓兩岸戰爭出現「長期化」及「複雜化」的情況，這是中共從俄烏之戰汲取的經驗。俄羅斯因錯估形勢輕啟戰端，讓自已陷於「尾大不掉」的困境。戰事拖的越久，本身受到的耗損越大。

第四，台灣的核心利益是生存和發展。要營造台灣的安全環境，就必須體會兩岸「有關係就沒關係，沒關係就有關係」的道理。換言之，台灣應維持兩岸的正常交流和建立對話管道。兩岸「雞犬相聞，不相往來」，不符合台灣的民意和安全利益。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

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