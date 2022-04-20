成語「千金一笑」說的是亡國之君周幽王為博愛妃褒姒一笑，竟自導自演「烽火戲諸侯」的荒唐戲碼，未想最後敵人真的來襲，眾諸侯卻聞訊未至，最後賠上了西周國運的悲劇。

而華視今天有如吃了熊心豹子膽，似乎要一反執政黨去中路線，試圖讓全民開始重視成語學習的重要性，否則又為何會選在俄烏戰爭焦著、兩岸關係凶險之際，透過跑馬燈宣傳「戰爭有爆發之虞」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、「受戰爭影響各地爆發民生用品搶購潮」、「新北市遭共軍導彈擊中」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」等聳動字眼，莫非是華視隆重推出新節目--現代版「烽火戲諸侯」來博全民一笑？

相信華視此番誤植可能性不低，但如同民視在前陣子報導俄軍傷亡損失，透過跑馬燈顯示出1400萬人死亡的驚人數字事件一樣，數字誤植並非真正的重點，而是電視台平常的政治立場倘若既偏又倚，則真當烏龍發生時就怨不得民眾採取「訴諸動機」的誅心之論加以對待，認為電視台其實是刻意誤植來為政治目標服務。

有了中天關台的前例，難道民眾不該用更加嚴格的監督態度，來逐一檢視任何現存新聞台是否有喪盡新聞倫理，自甘淪為執政者傳聲筒，配合執政者演出的跡象出現？

尤其華視新聞資訊台正是遞補中天擠進黃金頻道的既得利益者，其本身具有超過8成的官股比例，按《無線電視事業公股處理條例》規定，不得為政黨或宗教團體宣傳。但又如何？其內部具酬庸性質的官員，隨時都有動機為了執政黨的政治利益，玩起打擦邊球的花招，比起誤植，這才是值得人民警訊的民主制度重大漏洞。

民視的1400萬俄軍死亡，與華視的共軍攻台的種種新聞巧合，其新聞呈現的真實動機或者是烏龍，坦言之都難以讓一般大眾得到真相。但在外觀上早已違反新聞事實查證原則，更有違反《社會秩序維護法》有關散布謠言，足以影響公共之安寧者規定之虞，奉勸NCC與檢警至少要「做做樣子」給民眾看，不然少不了輿論一頓怠職、瀆職的罵！

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