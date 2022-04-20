20日清晨7點03分時，有線電視52頻道的華視新聞，赫然出現如下跑馬快訊：「新北市遭共軍導彈擊中」、「台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」、「板橋車站疑似遭敵特工縱火施放爆裂物」。收視民眾驚慌失措，華視渾然不知，直到情治系統第一時間收到輿情後，致電華視高層，華視才趕緊透過APP更正道歉。

華視造謠，掌管全台電子新聞媒體生殺大權的NCC，默不作聲。網民質疑NCC雙標，「中天祥雲吉兆、罰款撤照，華視造謠恐嚇、裝聾作啞」；藍營要求撤照華視，董事長、總經理下台負責。更正道歉，撤照嚴懲，此事就能船過水無痕？俄烏戰爭殷鑑在眼前，假新聞認知戰甚囂塵上，此一事件，絕不可高高舉起、輕輕放下。

且看華視如何道歉，華視更正啟事如此寫道：「華視新聞台昨日配合新北市消防局錄製防災影片，今晨因後製人員快訊路徑設定錯誤，誤植昨日防災演習之戰爭與防災快訊，請民眾不要驚慌，特此澄清、道歉。」試問，事發後，可有人向新北市消防局查證？消防局防災演練腳本為何要如此鋪陳？疫情發布都得唯中央是從，戰爭災變情資不是應由國安國防部門統一發布嗎？豈能任由地方政府消防局逕自「設計、演練」？ 難道是因為「全民國防手冊」內容荒誕不經，地方防災單位只好自行設計災變場景？

其次，華視說錯誤肇因於「後製人員快訊路徑設定錯誤」，既然是錄製防災影片，理論上應該先在線下錄製，再經後製、驗收等流程，怎會將路徑直接設定到直播線上？設若遊戲公司或自媒體小編，直接在線上播出後製中的模擬戰爭影片或快訊，大眾驚恐，股市暴跌，該當何罪？是依照《社會秩序維護法》查辦，還是依照「國安五法」嚴查到底？作為公廣集團之一的華視新聞，播出「類認知戰」的快訊，鬧得人心惶惶，究竟是滲透分子蓄意造謠，還是員工刻意凸顯內部管理問題？檢調必須深入查察，一如徹查長沙台辦邀宴台商指示投票對象案。

國防部長邱國正在立法院就華視事件答詢時表示，俄烏戰爭最大啟示之一，就是爭議性訊息影響很大。國軍若獲悉爭議性訊息，第一時間一定作出回應，同時進行查證。他還說，華視事件可當成一個訓練，對媒體也是很好的教材，希望凡事能簡單查證再作評論。

料敵從寬，律己從嚴。僅就邱部長所言，微言建議以下三點：其一，此次華視烏龍，據悉全賴收視大眾提點情治單位，台海真有事，國防國安真能第一時間掌握情資？國防國安似應加強媒體連繫、監看與查證工作。其二，現代戰爭，首重截斷對方電網與網路，國防部若掌握敵軍導彈攻擊訊息，如何查證、如何回應，應未雨綢繆。其三，可否請國防部針對眼下俄烏戰爭的真假訊息，提示國人，俾便全民及早養成辨識真假新聞的能力。

華視新聞烏龍造謠，輿論痛批NCC。然而，華視肇禍，NCC裝聾作啞，是習慣成自然，還是另有隱情？華視是糊塗誤事，還是受命模擬測試？但無論如何，此事已引起社會恐慌，國安單位和NCC都要給社會一個交代。（作者為資深媒體人）