蔡英文上個月底甫在選對會說北北桃選情連動複雜，市長提名時程恐推遲到7月後。不料，近日疫情指揮官陳時中防疫失控，連著幾天確診數破千、兒童疫苗尚無著落，學童停校、停課愈來愈多，甚至已有死亡案例，引發家長們高聲抗議，陳時中政治行情起伏太大，如果此刻落跑去選舉，民進黨北北桃選情恐怕面臨三殺的困局。

真的是人算不如天算，為了陳時中這隻母雞擺在哪裡選，北北桃市長提名至今舉棋不定，原本蔡政府打算6月防疫策略推出新台灣模式「重症求清零、有效管控輕症」接檔，順勢就要讓陳時中風光下台轉戰選舉。沒想到疫情連日確診千例暴起，疫調機制幾乎癱瘓，居家隔離天數一改再改、人數不斷創新高，問題是快篩劑、PCR檢測能量、治療藥物完全沒到位。最嚴重的是兒童疫苗尚無著落，學校停課愈來愈多，陳時中打算以莫德納疫苗應急，完全沒有考慮到這款「大魔王」誘發心肌炎的巨大風險，陳時中光環盡失，萬一成了票房毒藥，還能不能參選大有問題，更別奢望成為民進黨的最強母雞。

台北市長作為首都市長選舉，各黨莫不虎視眈眈，對民進黨的重要性更是非比尋常。前交通部長林佳龍以正國會掌門之尊也想爭取參選台北市長，於是形成如今蔡英文所謂「北北桃選情連動複雜，市長提名時程恐推遲到7月後」的困局。陳時中搶佔層峰關愛的眼神和媒體曝光優勢的制高點，提名台北市長呼聲一直很高，這讓頻頻招手的桃園市長鄭文燦有些尷尬，也讓林佳龍很不是味道，所以林佳龍在自己的私人群組轉發批判陳時中的社論文章，不無互別苗頭之意。

但是防疫政策的破口與缺乏準備，已經成為陳時中參選台北市長的一大罩門，如果疫情持續延燒、民怨如滾雪球愈來愈大，陳時中就不會成為帶動九合一地方基層選舉的好母雞，反而會淪為票房毒藥。

日前陳時中突然宣布旅遊業接團必須打滿第三劑，就讓業者措手不及、群起反彈，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶批評指揮中心說要推動「新台灣模式」，防疫與生活並進，那就應該要注重民生經濟，朝向「與病毒共存」的方向走，但執行面卻完全不是這麼一回事。完全無視觀光產業從業人員303.7萬的生計。這還沒計算這一波因為沒有兒童可施打的疫苗而心急如焚的家長選票。

民進黨高層如果硬著頭皮讓陳時中代表民進黨參選台北市長，台北市長選舉就會成為民意對防疫政策的審判，肯定衝擊民進黨全國選情。如果陳時中大敗選到第三名，就會讓柯文哲與民眾黨崛起，北北桃選情一旦遭三殺，蔡英文就會直接跛鴨，這就是最壞的結局。

其實，在今年初疫情放緩的當下，陳時中如果有心參選台北市長，就應該辭職備戰了，結果因為放不下，失去了持盈保泰的參選氣勢。果然權位，上山難，下山更難。

（作者為台灣國際戰略學會研究員）