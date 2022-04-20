滿腦子政治、無心防疫的中央疫情指揮官陳時中真的累了，面對這波疫情首位2歲童病逝，除了甩鍋新北市政府防疫不力，一句請大家「自主應變」，更露出了倨傲本性，原來政府最新防疫指南就是要大家自立自強，染疫自己看著辦！

本土疫情升溫，20日更爆增至2386例，且增加8名中症、1名重症個案。面對疫情逐漸失控，指揮中心相關防疫指南付之闕如，陳時中的回應竟是請民眾自主應變，待在自己想要隔離的地方，盡量一人一室，靜候通知。

陳時中回應媒體時，不但不認失言，還強調「自主應變，我們已經講很久了」、「就是這樣子啊」。原來，這一波防疫亂象就是民眾不懂得自主應變，包括藝人徐小可不滿停課標準批評陳時中、柯文哲未戴口罩嗨歌挨罰發牢騷，都是不懂得自主應變。

陳時中的「自主應變」防疫指南，馬上被塔綠班網軍大量套用新北市2歲童病逝案，所有指責炮口就是新北市政府防疫僵化、不懂得自主應變，拖延了就醫時間，炮轟侯友宜指揮監督不力，基層消防救護員及衛生局連帶被出征。

面對外界質疑新北消防隊花了3個小時才送醫，錯失黃金救援時間，基層消防救護員強調是依照中央相關的指引流程，並非同意就能派車，需要跟衛生單位確認可收治才能後送醫院。消防救護員的心聲，綠營網軍不買帳，只會配合選舉造勢不斷帶方向，消防救護員只能無奈悲鳴。

台灣這兩年能安然度過疫情，靠的是民眾高度警覺、做好自主管理，陳時中自誇的超前部署早淪為空話，也難怪本土疫情暴增，陳時中才會脫口要民眾自主應變，直到新北市發生2歲童病逝案，指揮中心終於回神要討論送醫指引及注意事項。