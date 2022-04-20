2歲男童染疫死亡，震撼了全台灣，也照映出蔡政府整體防疫政策的顢頇失能，無力因應疫情大爆發的新變局。專家小組會議雖然通過兒童接種疫苗，但時機已經延遲，加上疫苗不足、配套全沒準備好，缺乏保護的兒童將成為疫情大海嘯下最無辜的受害者。

部署落後全無作準備

當前防疫最根本的問題，是思維落後、應變遲緩、對嚴重疫情未作充分準備，且基於政治私心想粉飾太平，最後眼見疫情擋不住，索性撒手放生，搞個「自主應變」，讓民眾自生自滅，接受病毒的自然汰擇。這中間，最能證明指揮中心思維落後的，就是兒童接種疫苗的問題了。

各大疫苗廠在研發新冠疫苗時，對各年齡層的適用性都會進行研究，防疫專家對兒童乃至嬰幼兒接種的問題也不斷進行研討。世界各國在2021年開始大量對成人接種疫苗，接著擴及12~17歲的青少年，第3階段則將接種年齡下降到5、6至11歲（BNT疫苗是5~11，莫德納是6~11）。美國、歐盟、加拿大和澳洲在2021年11、12月開放兒童接種1/3劑量的BNT，日本、南韓、英國也從今年2至4月起接種兒童BNT疫苗。澳洲、歐盟、加拿大、英國接著在2至4月間再開放莫德納1/2劑量的兒童疫苗。

換句話說，有關兒童接種疫苗的議題，國際間不僅討論了1年多，也已經從去年底就開始進行。在這段期間中，媒體不斷在記者會上問及兒童接種疫苗的問題，但指揮中心從未真正把這件事嚴肅看待並積極準備，反而表示兒童染疫通常症狀輕微，接種疫苗利弊難以判定，此事可以再觀察。

上次專家會議決議暫緩5~11歲兒童接種疫苗，理由是當時本土沒什麼疫情，而且我們手頭上沒有兒童疫苗可用，這就完全是落後思考了。因為，全球Omicron狂燒，以其超高的傳播力，一旦台灣擋不下來，就會出現前所未有的大爆發，指揮中心不能賭台灣永遠有好運庇佑，而是應該為最壞狀況作最好準備。何況，沒有兒童疫苗怪誰？當然是指揮中心！指揮中心對兒童接種問題不當一回事，大手筆採購了3500萬劑莫德納次世代疫苗，就以為從此高枕無憂，對兒童疫苗的問題輕忽以對。就因為疫苗政策失當，手頭上沒有兒童疫苗，所以擱置兒童接種，一旦疫情來襲，不是讓所有未接種的兒童以肉身站上海嘯第一線嗎？

更糟糕的是，這次我們又看到了針對BNT的政治糾結。美國至今未核准兒童接種莫德納，主要是顧慮可能引發心肌炎的問題，而且BNT對兒少的實驗及接種數據最多，許多家長也擔心莫德納這個副作用較強的「大魔王」。但明明BNT疫苗的大中華代理權交給了上海復星，蔡政府去年硬是不肯從大陸拿貨，缺疫苗的台灣死了800多人，最後還是靠鴻海等善心團體牽線捐助，才取得救命的1500萬劑BNT。

自主應變隨人顧性命

這回採購兒童疫苗，又是卡在要搞四邊談判，陳時中說兒童疫苗只有與BNT藥廠合作的美國輝瑞可以供貨，19日衛福部晚間還特別發新聞稿說，從去年第4季已開始洽談購買兒童疫苗，但這是可以好整以暇慢慢談個半年的事嗎？Omicron已經全球燒了半年多，憑什麼指揮中心確信台灣不會成為災區？現在台灣病例從個位數跳到4位數，本月破萬不是夢，陳時中自己都估算會有360萬人染疫，應該趕快讓兒童打好打滿的疫苗何以還不見影子？民間願意幫忙被陳時中推辭，前不久還銷毀了一批過期的BNT疫苗，官員無能政策失當，比病毒還要可怕！

蔡政府對防疫太自滿，對疫情太輕敵，當突然出現大爆發時，才發現各項準備都沒做好。新北2歲童之所以病逝，不只是因為行政延誤釀成的悲劇，更因為指揮中心沒有思考在前面，以Omicron的傳播力，確診者家人出現症狀時，應該就要視同確診，但男童卻因為PCR檢測結果還沒出來，沒有案號而拖延送醫。指揮中心現在決定輕症可自行就醫，還是沒思考確診同住者出現症狀時的醫療問題。

沒有想在病毒前面，就會落在病毒後面。蔡政府現在的防疫有氣無力，陳時中還要民眾「自主應變」，意思是政府已無能為力，大家隨人顧性命嗎？