近期以來，歐洲國家頻頻表態支持台灣並派遣議員來台訪問，加上月初中國與歐盟高層峰會陷入各說各話局面，一些觀察家認為，歐盟對中外交政策轉趨冷淡，甚至可能牽動國際政治板塊的挪移，台灣將從中獲利。不過，中歐盟關係的發展必須從更大的視角與更長的時間去觀察，才能論斷。台灣不可因一時輿論的風向而沖昏頭，要注意歐盟內部的變化，伺機加強與歐洲國家的實質關係，務實以對。

中歐脫鉤談何容易

4月1日中國與歐盟高層視訊峰會，歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩與中國國家主席習近平和總理李克強分別舉行視頻會談。由於雙方在制裁俄羅斯問題上立場不同，雖不能說是不歡而散，但確實各說各話，會後雙方並未發布聯合聲明，也沒有任何成果可言。分析人士認為，由於中、俄關係密切，使歐洲對中國的看法發生改變。歐洲的輿論在敘事方面將俄羅斯入侵烏克蘭視為威權政體對民主的破壞，連帶對中國的態度也產生一些影響。

10天後，瑞典國會與歐洲議會議員訪問團，在中國大使館反對壓力下，抵達台灣訪問，捷克外長利帕夫斯基接受訪問時也指出，現在是歐盟盡可能幫助台灣的時候了。確實，諸多跡象顯示中國與歐盟外交將進入緊張時期，但就此論斷歐盟將採取與北京對抗、應和美國的路線，出現所謂「民主對抗專制」的集團性對抗，恐怕為時過早。

幾點值得觀察：第一、北京認為烏克蘭危機只是短期影響，中烏及中歐盟關係都沒有根本性的改變，因而對歐盟基本保持友好節制。在視訊峰會上，習近平希望歐盟能建立自主的對華認知，奉行自主的對華政策，代表希望歐盟認清自身利益，會有自主的對華政策。視訊峰會明明各說各話，北京外交部記者會還是強調雙方達成部分共識。

第二、中國仍是歐洲出口商的主要市場，根據歐盟統計局的資料，歐盟與中國2020年貨物貿易總額為5879億歐元，2021年為6955億歐元，同期歐盟與美國的貨貿總額分別為5562億歐元和6314億歐元。中國與歐盟貿易額超過美國，中歐脫鉤難以想像。即使歐盟希望減少依賴，但中國強大的製造能力與龐大的消費市場，歐洲企業很難擺脫。在川普退出《巴黎氣候協定》後，歐洲意識到中國是應對氣候變化和其他全球性威脅的最佳合作夥伴，在太空科技上，歐洲也選擇與中國合作。除了經貿外，中國與歐洲許多的交流與合作也很難脫鉤。

世界不會集團化

第三、歐盟由於制度設計上的限制，很難協調一致的外交政策，甚至遇到挑戰還有分裂的危險。目前歐洲議會和個別國家表現對中國強硬的態度，但是很難說是歐盟整體的轉向。法國有越來越多人不滿歐洲體制，極右派總統候選人瑪琳．雷朋揚言退出北約。她若當選，歐盟可能出現分裂危機，在對於俄羅斯的制裁上也可以看到歐盟內部許多國家步調不一的現象。歐盟若將過多的預算投入國防，犧牲公共投資，對於一些國家特別是依賴觀光業的南歐國家來說，將更是雪上加霜。由於安全感受及資源配置的不同，也會埋下南北分裂的地雷。

俄羅斯進軍烏克蘭的確挑戰了二次大戰後的國際規則，造成歐洲國家的不安，在輿論上出現同仇敵愾可以理解。甚至在英美主流媒體的引導下，以及一些歐洲國家政治人物的操作，將中俄綑綁在一起並且予以妖魔化，讓人產生世界走向集團化對抗的錯覺。如果深入了解中國與歐洲整體和個別國家的合作關係，歐盟自身的局限，不難發現雙方雖然因為烏克蘭危機凸顯在政治制度上的差異，但是無法就此論斷雙邊關係從此惡化。我們固然欣喜於歐洲友人的聲援與重視，但應務實發展與歐洲國家關係，而不是期待歐洲與北京交惡，才是外交根本之道。